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9 часов назад

Три способа быстро влюбить в себя человека

Lenta.ruиещё 1

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором раскрыл три способа, с помощью которых, по его мнению, можно быстро влюбить в себя человека. Он рассказал, как тем, кто хочет добиться ответных чувств, следует делать комплименты.

Три способа быстро влюбить в себя человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Лесть приведет вас туда, куда вы пожелаете, если вы хороши в этом деле»,

— подписал Лукас ролик, в котором озвучил свои советы.

В первую очередь он посоветовал пользователям прикасаться к тем, кто им нравится, когда они делают комплименты.

«Например, если у вашего собеседника классные кольца на пальцах, попросите показать их. Потом протяните руку, большинство людей, как правило, неосознанно положат свою руку на вашу, что разрушит тактильный барьер между вами»,

— пояснил эксперт.

Лукас также рекомендовал называть имя собеседника перед тем, как делать ему комплимент.

«Это намного привлекательнее, чем сделать безликий комплимент. Это более интимно»,

— уточнил он.

Третьим способом понравиться человеку он назвал поддержание зрительного контакта. По мнению блогера, тем, кто делает комплимент, нужно обязательно смотреть собеседнику в глаза.

Любовь,
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