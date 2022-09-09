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5 часов назад

Названы причины исчезновения интереса к половой жизни

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Причины исчезновения интереса к половой жизни назвала «Ленте.ру» врач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская. По ее словам, причиной может быть диабет, гормональный сбой и другие проблемы со здоровьем.

Названы причины исчезновения интереса к половой жизни
Фото: МослентаМослента

«Исчезнуть желание у мужчин может из-за таких заболеваний, как сахарный диабет, высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, неврологические заболевания, артрит, онкология. Отсутствие влечения также связано с сужением артерий, которые ограничивают кровоток и потенциально вызывают эректильную дисфункцию», — рассказала врач. Кроме того, на мужское либидо влияют гормональные изменения, например, пониженный тестостерон, или инфекции, передающиеся половым путем.

У женщин понижение либидо может быть связано с дисфункцией яичников, анатомическим нарушением строения половой системы и нарушением работы щитовидной железы, добавила Вавилонская. Пониженное желание может быть связано и с хроническим стрессом и боязнью сближения с партнером.

Врач уточнила, что с 30 до 48 лет у женщин снижается уровень эстрогена, что ведет к падению интереса к половой жизни. В этом случае Вавилонская рекомендует сдать анализы на гормоны щитовидной железы. Специалист объяснила, что предотвратить возникновение проблемы поможет регулярная диспансеризация.

Любовь,
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