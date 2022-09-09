Лондон прощается с Елизаветой II и встречает нового короля Карла III

ЛОНДОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Лондон в первый день национального траура по Елизавете II прощается с Ее Величеством колокольным звоном, оружейными салютами и цветами, которые тысячи людей несут к Букингемскому дворцу.

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Как убедился корреспондент ТАСС, около полудня люди с букетами собирались у станции метро Грин-парк и шли по направлению к королевской резиденции. Многие понимают, что им придется долго простоять в очереди, чтобы положить цветы к чугунной ограде дворца. Очередь длинная, но одна из женщин в толпе убеждает окружающих, что провела в ней всего 20 минут и оставила у ограды принесенный из дома букет. Еще со вчерашнего дня в районах, прилегающих ко дворцу, сложно купить цветы - так быстро они заканчиваются.

В руках у людей не только букеты, но и воздушные шары, миниатюрные британские флаги, открытки и написанные от руки благодарственные послания Ее Величеству. Оказавшись рядом с дворцом, многие из пришедших не торопятся возлагать цветы, а начинают фотографировать и делать селфи. Из-за этого во многих местах очередь почти перестает двигаться. Там, где посетителям нельзя подходить к ограде, букеты у них из рук берут полицейские и кладут их к остальным цветам.

Центр Лондона, как всегда, наполнен туристами, фотографирующимся на фоне красных телефонных будок и Биг-Бена, реставрация которого продлилась четыре года и закончилась совсем недавно. Площадь перед Букингемским дворцом полностью заполнена людьми. Многие просто стоят, наблюдая за идущей к ограде толпой.

Новый король

Ко дворцу прибывает Карл III, который в пятницу вернулся в Лондон из Шотландии, где в замке Балморал умерла его мать.

Выйдя из автомобиля, Его Величество сразу же направляется к собравшимся. Проходя вдоль толпы, король пожимает протянутые ему руки и тихо говорит с подданными. Слышны некоторые из обращенных к нему фраз: "Она была потрясающей женщиной", "Это такое горе", "Спасибо за оказанную честь". Несколько пожилых женщин целуют монарху руку, а одна, крепко обняв из-за низкой ограды, даже целует его в щеку. Из толпы раздаются выкрики: "Удачи, Чарли!", "Да благословит тебя Бог!", "Мы любим вас, Ваше Величество", "Боже, храни короля!".

Карл III принимает от собравшихся несколько роз и передает их членам своей свиты. Прежде чем уйти во дворец, он проходит вдоль ограды, нижнюю часть которой скрывают цветы. Его Величество сопровождает супруга - королева-консорт Камилла. Радостными возгласами, аплодисментами и криками "Ура!" сопровождаются как появление монаршей четы, так и их уход. Над дворцом поднят личный флаг короля, обозначающий, что он находится в своей лондонской резиденции.

Наследник британского престола стал королем в момент смерти матери, однако официальная церемония его провозглашения монархом состоится лишь в субботу. После заседания Совета престолонаследия, который примет клятву короля, с балкона Сент-Джеймсского дворца зачитают прокламацию о том, что в стране теперь новый правитель.

Звоны и залпы

По соседству от Букингема и Сент-Джеймса, в Гайд-парке, королевская конная артиллерия в 13:00 (15:00 мск) начала давать салют. Из орудий времен Первой мировой войны дали по одному холостому залпу на каждый год жизни Ее Величества. Салют был дан и с набережной Темзы у Тауэра.

До этого - в полдень по лондонскому времени (14:00 мск) - в память о Елизавете II начали звонить колокола церквей, соборов и городских ратуш по всей стране. Колокола Вестминстерского аббатства отбивали по одному удару в минуту. Чтобы получить особое звучание, звонари установили на колокольные била специальные кожаные накладки. Траурный звон раздавался в течение часа. Приходские церкви, часовни и соборы в это время были открыты для молитв и проведения служб в память о монархе.

Под Лондоном в Круглой башне Виндзорского замка впервые за 20 лет прозвучал Севастопольский колокол, привезенный в Великобританию в качестве трофея в 1855 году во время Крымской войны. Звон колокола, захваченного при осаде Севастополя британскими и французскими войсками и подаренного прапрабабке Елизаветы II королеве Виктории (1819-1901), в последний раз звучал 2002 году. Тогда в королевской резиденции под Лондоном хоронили мать Елизаветы II - Елизавету Боуз-Лайон (1900-2002).