Россиянки рассказали о самых нелепых подарках от своих мужчин

Многие женщины сетуют на то, что их возлюбленные не отличаются креативностью и внимательностью, и зачастую дарят им на праздники совсем не то, чего требует женская душа. Однако некоторые подарки от вторых половинок запоминаются на всю жизнь. Самые неожиданные, странные, глупые подарки от мужчин — в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

В одном из популярных сообществ в соцсетях россиянки рассказали о самых удивительных подарках, которые им довелось получать от своих мужчин.

Видео дня

Кто-то любит дарить совсем нематериальные подарки. Говорят, иногда получать такие даже приятнее, но не в этих случаях:

"Тату…на своем теле";

"Прыжок с верёвкой на 200 с лишним метров с моста в Сочи. Я стоя на табуретке уже сознание теряю от страха";

"Приглашение покататься на танках...".

Некоторые мужчины решают, что милые безделушки или что-то съедобное — это хороший выбор:

"Набор разного меда в маленьких баночках...";

"Бывший муж на 30-летие подарил мне 3 банки черной икры";

"Перцовый баллончик";

"Футболку, где распечатал свою фотку с аватара в соцсетях";

"Фигурка персонажа из звездных войн на годовщину";

"Волшебную палочку Дамблдора! Нет, не о той палочке думаете, реально, кусок дерева сделанный под палочку…

Мне не 12 же";

"Мне бывший подарил брелок на ключи со своим фото лица ";

"Парные толстовки на заказ с надписями "мы не врем друг другу", где было 2 ошибки";

"Чехол на мой старый телефон (который я уже на тот момент поменяла) с гравировкой в виде моего лица ".

Кто-то просто, казалось бы, не обращает внимание на то, кому дарит подарок:

"Косметический набор для возрастной кожи. А мне тогда было 20 ";

"Сережки, а у меня были не проколоты уши";

"Гитара!!! Подарил муж, с которым мы вместе уже 20 лет. Разумеется, я на гитаре не играю";

"Подарил мне штангу для прокола в пупке.

У меня не проколот, и не собиралась прокалывать.";

"Ненавижу твикс всей душой, даже от одного запаха выворачивает, а у бывшего это любимый шоколад. и что вы думаете ? он подарил мне целую коробку твикса...

"На день влюбленных подарил набор из стакана земли и семян для выращивания какой-то зелени. Я вообще не огородник.".