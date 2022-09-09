Россиянки рассказали о самых нелепых подарках от своих мужчин

Многие женщины сетуют на то, что их возлюбленные не отличаются креативностью и внимательностью, и зачастую дарят им на праздники совсем не то, чего требует женская душа. Однако некоторые подарки от вторых половинок запоминаются на всю жизнь. Самые неожиданные, странные, глупые подарки от мужчин — в материале "Рамблера".
В одном из популярных сообществ в соцсетях россиянки рассказали о самых удивительных подарках, которые им довелось получать от своих мужчин.
Кто-то любит дарить совсем нематериальные подарки. Говорят, иногда получать такие даже приятнее, но не в этих случаях:
"Тату…на своем теле";
"Прыжок с верёвкой на 200 с лишним метров с моста в Сочи. Я стоя на табуретке уже сознание теряю от страха";
"Приглашение покататься на танках...".
Некоторые мужчины решают, что милые безделушки или что-то съедобное — это хороший выбор:
"Набор разного меда в маленьких баночках...";
"Бывший муж на 30-летие подарил мне 3 банки черной икры";
"Перцовый баллончик";
"Футболку, где распечатал свою фотку с аватара в соцсетях";
"Фигурка персонажа из звездных войн на годовщину";
"Волшебную палочку Дамблдора! Нет, не о той палочке думаете, реально, кусок дерева сделанный под палочку…
Мне не 12 же";
"Мне бывший подарил брелок на ключи со своим фото лица ";
"Парные толстовки на заказ с надписями "мы не врем друг другу", где было 2 ошибки";
"Чехол на мой старый телефон (который я уже на тот момент поменяла) с гравировкой в виде моего лица ".
Кто-то просто, казалось бы, не обращает внимание на то, кому дарит подарок:
"Косметический набор для возрастной кожи. А мне тогда было 20 ";
"Сережки, а у меня были не проколоты уши";
"Гитара!!! Подарил муж, с которым мы вместе уже 20 лет. Разумеется, я на гитаре не играю";
"Подарил мне штангу для прокола в пупке.
У меня не проколот, и не собиралась прокалывать.";
"Ненавижу твикс всей душой, даже от одного запаха выворачивает, а у бывшего это любимый шоколад. и что вы думаете ? он подарил мне целую коробку твикса...
"На день влюбленных подарил набор из стакана земли и семян для выращивания какой-то зелени. Я вообще не огородник.".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.