Женские качества, которые заставляют мужчину жениться

Он не сможет устоять.

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Трудно найти женщину, которая бы пыталась выстроить отношения с мужчиной просто для развлечения. Большинство надеется, что на этот раз она встретила «того самого», который и станет, наконец, мужем. Однако мужчины готовы повести под венец далеко не любую женщину, пусть она трижды умница и красавица. Мы решили выяснить, какие женские качества никогда не оставляют мужчин равнодушными и заставляют буквально тащить женщину в ЗАГС.

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Она умеет отдавать

Женщина, которая любит своего мужчину, всегда готова его поддержать и дать те эмоции, в которых он так нуждается. Не каждый мужчина признается, насколько ему важны теплые чувства со стороны партнерши, а не только перманентный секс, как считают сами женщины. Если вы умеете дарить положительные эмоции и нежность своему партнеру, не требуя ничего взамен, мужчина точно оценит такую женщину и будет держаться за вас обеими руками.

Она может быть легкой

Не путать с легкомысленностью. Как мы уже говорили, мужчины в тайне желают, чтобы их приласкали и дали почувствовать себя нужными, но также большинство мужчин ищут в женщинах то, чего сами лишены чаще всего — легкости и расслабленности. Женское умение расслабить мужчину эмоционально — одно из самых притягательных качеств. Научитесь не грузить партнера и чувствовать его настроение, кроме того, вам самой станет намного проще и интереснее смотреть на мир, если вы сами станете более расслабленной и сможете дарить это чувство своему любимому.

Она всегда ведет себя достойно

Мужчина может вам не признаваться, но он всегда хотел бы, чтобы его женщина была той, кем можно гордиться и хвастаться перед обществом. Для этого женщина должна научиться «держать лицо» в любой ситуации и решать конфликты без истерик, что дается многим невероятно сложно. Публичные выяснения отношений — жутчайший кошмар любого мужчины. Так же, как и осуждение мужчины с вашей стороны при его знакомых. Если вы будете той самой женщиной, не вызывающей у мужчины приступа головной боли и стресса, когда вы оба оказываетесь в компании, будьте уверены, мужчина будет бояться вас потерять и с большей вероятностью сделает предложение именно такой женщине.

Она умеет быть счастливой