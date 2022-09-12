6 женских поступков, которые разрушают отношения

То, что мы считаем мелочью, может отпугнуть даже влюбленного мужчину.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Здоровые отношения — конечно, работа обоих партнеров. У каждого своего представления о счастье и морали, но психологи считают, что некоторые женские поступки разрушают даже крепкую связь.

Видео дня

Эмоциональные качели

Иногда девушки считают, что подогреть мужской интерес проще всего, если устроить избраннику эмоциональные качели — быть то строгой и холодной, то нежной и мягкой. Но мужчин такая линия поведения изматывает, они устают от непредсказуемости возлюбленной и готовы разорвать даже очень яркие отношения.

Постоянная критика и негатив

Любому человеку важно чувствовать свою значимость, а положительное подкрепление и похвала остаются мощной мотивацией. Если же в отношениях девушка пытается унижать избранника, постоянно критикует его и замечает лишь промахи, рано или поздно мужчина решит разорвать отношения. Психологи напоминают, что мы ценим не качества человека, а свое состояние рядом с ним. Конечно, никому не понравится в компании избранницы исптывать постоянный стыд и дискомфорт.

Замалчивание проблем

Умение общаться — залог счастливых отношений, но иногда один из партнеров надеется, что его поймут без слов. Чаще к такому склонны женщины, они мечтают, что догадливый избранник начнет исполнять их желания, исправит недостатки и ошибки, о которых ему даже не рассказали. В такой ситуации представители сильной половины человечества чувствуют себя некомфортно, они не желают быть экстрасенсами и постоянно гадать, на что обиделась любимая девушка.

Тотальный контроль

Доверие — еще один кирпичик в фундаменте здоровых отношений, но некоторые считают, что доверять даде близкому человеку весьма опасно, поэтому предпочитают проверять, где был избранник, с кем общался и переписывался. Тотальный контроль лишает человека свободы, заставляет чувствовать себя провинившимся ребенком, даже если ничего плохого он не делал. Подсознательно от слежки и контроля каждый старается вырваться на свободу.

Чрезмерное планирование

Да, здорово иметь общие цели и мечты, но иногда чрезмерное планирование может быть пугающим. Особенно в начале отношений, ведь мужчины значительно позже признаются себе в том, что для них все серьезно.

Сплетни и злословие