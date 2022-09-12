Россиянка вышла замуж за европейца и поделилась разочарованием

Россиянка в беседе с "Лентой.ру" рассказала о своем опыте брака с европейцем.

Фото: Кадр из фильма "Пара на праздники" Кадр из фильма "Пара на праздники"

Так, девушка прилетела в Испанию на отпуск, когда ей было 20 лет. Хоть романов с иностранцами она и не искала, знакомство с привлекательным испанцем случилось. Отношения начались и через несколько лет девушка переехала к молодому человеку.

Романтика не спасла отношения от проблем. Главным камнем преткновения стал финансовый вопрос. Муж-испанец привык, что все должно быть напополам.

"В Испании женщины так долго и отчаянно боролись за равноправие, что это сыграло с ними злую шутку. Помимо большинства мест в парламенте или возможности выбирать любую профессию принцип «напополам» прочно проник во все сферы жизни. Поэтому муж ждал, что я быстро выйду на работу, хоть кассиром, и стану зарабатывать, как он. А мне всего лишь нужно было время...".

Оказалось, что в Испании "женщины выходят на работу всего лишь через три месяца после родов, а дома с ребенком остается няня".

Для россиянки же такая идея казалась дикостью.

Другой вопрос касался жилья. Пара жила в квартире, оформленной в ипотеку на маму мужа. Как только пара выплатила ипотеку, свекровь предложила продолжать платить эту сумму, но только ей и уже в счет арендной платы.

"Это окончательно нас разделило: он был не против, а я смириться с этим не смогла, тем более что жилье меня совсем не устраивало".

Кроме того, девушка скучала по шумным и веселым компаниям. В Испании традиции посидеть вечером с друзьями и родственники далеко не так распространены, как в России:

"Я очень скучала по большим дружеским посиделкам и семейным сборам. К сожалению, испанцы утратили это культуру — все это время мы встречались только с его мамой или сестрой.".