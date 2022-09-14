Психолог назвала самые популярные причины для расставаний

Расставание с любимым человеком — сложное и травмирующее событие. Боль и горечь могут длиться долгие месяцы, однако это вполне естественный процесс. В кино люди расстаются стремительно — кто-то остается, а кто-то уходит. Но в жизни все происходит сложнее. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассуждали о том, как пережить расставание.

Фото: unsplash unsplash

Иногда люди не хотят расставаться, но как сохранить отношения не понимают. Бывает, живут спокойно и особо не ссорятся, но решение уйти возникает само ссобой. В некоторых парах ссоры происходият постоянно, но насколько адекватно бить посуду и оскорблять друг друга. Возможно, это и есть та самая точка невозврата. В целом, почему люди расстаются?

Об этом рассказала Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик. Ксения уже много лет работает терапевтом и точно ответит на все ваши вопросы.

Таймкод:

01.22 — Почему люди расстаются

4.40 — Нужно ли бороться за отношения

11.00 — Почему «забивать на ссоры» — это плохо

15.00 — Может ли человек с травмами строить отношения

21.44 — Как терапия помогает строить личную жизнь

23.55 — Когда ваши эмоции адекватны, а когда в вас говорят детские травмы

29.23 — Что делать, если я прожил кризис, а партнёр — нет

35.10 — Нормально ли оскорблять партнёра во время ссоры

43.40 — Зачем партнёры угождают расставанием

58.45 — Сколько нормально переживать расставание

1.01.00 — Как принять реального партнёра, а не свои ожидания

1.03.00 — Как понять, что пора расстаться

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий