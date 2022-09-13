Российские женщины оказались несчастнее мужчин

Российские женщины в отношениях несчастнее мужчин, обнаружили аналитики платформы психологической самопомощи iCognito, проанализировав более 50 миллионов сообщений пользователей. В целом, говорится в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» отчете об исследовании, больше половины россиян оказались недовольны отношениями с партнером.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Всего 42 процента женщин ответили, что счастливы в отношениях, среди мужчин довольных оказалось 48 процентов. При этом 86 процентов довольных отношениями респондентов состоят в них менее трех лет.

Партнеры со стажем жалуются психологам на конфликты с оскорблениями, скандалами, издевательством друг над другом, на чрезмерную вспыльчивость и неуважение партнера. Других, говорится в отчете, не устраивает отчуждение друг от друга, сильное одиночество и грусть, угасание взаимного интереса.

При этом пять процентов пар, добавили в iCognito, «крайне несчастны» в отношениях — их мучают измены партнера, агрессия и рукоприкладство, алкоголизм избранника или употребление им наркотиков.

Как отметила основательница iCognito Ольга Троицкая, часто встречается ситуация, когда один или оба партнера не видят необходимости демонстрировать свою заботу, а, наоборот, требуют больше внимания себе.