Психолог назвала способы сохранить отношения в паре

Отношения между мужчиной и женщиной обычно проходят через несколько этапов: влюбленность, борьба за власть, ответственность, привычка, стадия опустевшего гнезда. Как суметь сохранить отношения, не разбить семейную лодку о быт и чувствовать себя счастливым, читайте в нашей новости.

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Психолог Юлия Никас советует ни в коем случае не растворяться в партнере и не отказываться от собственных интересов. Важно продолжать заниматься любимым делом, найти себе хобби по душе. Излишний контроль и ревность тоже не приведут ни к чему хорошему.

Отношения развиваются и сохраняются за счет совместных положительных эмоций, отметила психолог. Поэтому партнерам важно находить общие занятия, пишет «Мослента».