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3 часа назад

Психолог назвала способы сохранить отношения в паре

Letidor.ruиещё 2

Отношения между мужчиной и женщиной обычно проходят через несколько этапов: влюбленность, борьба за власть, ответственность, привычка, стадия опустевшего гнезда. Как суметь сохранить отношения, не разбить семейную лодку о быт и чувствовать себя счастливым, читайте в нашей новости.

Психолог назвала способы сохранить отношения в паре
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Психолог Юлия Никас советует ни в коем случае не растворяться в партнере и не отказываться от собственных интересов. Важно продолжать заниматься любимым делом, найти себе хобби по душе. Излишний контроль и ревность тоже не приведут ни к чему хорошему.

Отношения развиваются и сохраняются за счет совместных положительных эмоций, отметила психолог. Поэтому партнерам важно находить общие занятия, пишет «Мослента».

Ранее «Летидор» писал о том, что психолог объяснила, как женщины подталкивают партнера к измене.

Любовь,
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