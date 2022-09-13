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1 час назад

Невеста вышла замуж за брата своего бывшего бойфренда

Газета.Ru

Жительница Тайваня вышла замуж за брата своего бывшего бойфренда, пишет издание World of Buzz. Люди осудили поступок женщины, но сама она не видит в своих действиях чего-то плохого.

Невеста вышла замуж за брата своего бывшего бойфренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала женщина, она познакомилась с мужем, когда встречалась с его братом. Через некоторое время пара рассталась, но тайванька и бывший бойфренд продолжили дружеское общение. Воспользовавшись моментом, брат мужчины позвал ее на свидание.

«Мы пошли на ужин, а потом сходили в кино. В фильме была момент, где герой предложил девушке пожениться, если к 30 годам они оба будут холостыми. Брат бывшего сделал мне такое же предложение, но я подумала, что это шутка»,

— вспоминает женщина.

Правда, в следующий момент мужчина сделал серьезное лицо и предложил бывшей девушке брата начать встречаться.

«Я подумала про себя, почему и нет»,

— добавила она.

Через месяц после знакомства пара сыграла свадьбу. Сама женщина уверяет, что счастлива и сделала правильный выбор, однако пользователи соцсетей так не считают.

«Это странно»,

— считают люди.

Ранее австралийка пожаловалась, что застала своего мужа за просмотром регби в день их свадьбы.

Любовь,
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