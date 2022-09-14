Как понять, что мужчине можно доверять

Партнер невольно сам даст подсказки.

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Проблема доверия в паре может стать отправной точкой к разрушению отношений, однако мало кто понимает этот опасный момент. Некоторым людям может ошибочно казаться, что контроль и некоторое недоверие необходимы для блага их партнера, на деле же такой союз довольно быстро распадается. Мы посоветовались с психологом и выяснили, когда мужчине действительно можно доверять и не трястись, если он получает неожиданный звонок или сообщение от подозрительно лояльной коллеги или его знакомой.

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Мужчина сам не ставит вам жестких рамок

В противном случае мы имеем дело с настоящим абьюзером. Но если ваш мужчина предоставляет вам свободу — в рамках дозволенного, естественно — есть все причины предполагать, что он и сам вам доверяет. Вы почувствуете отсутствие напряжения, когда вы сообщаете мужчине о планах на вечер, в которых нет его, но есть ваши подруги. Он лишь уточнит, куда вы отправляетесь и когда вернетесь. А уж если он вас еще и встретит, за такого партнера точно стоит держаться.

Он вас слушает и вникает в проблемы

Далеко не каждый мужчина готов погрузиться в эмоциональный мир своей женщины. Особенно если он не рассматривает ваши отношения в долгосрочной перспективе. Когда вы интересны мужчине на некоторое время, он будет делать все, чтобы вы не грузили его проблемами и своим состоянием, как правило, его будет интересовать только физическая сторона ваших отношений. Но когда партнер готов идти на эмоциональные жертвы и даже проводит с вами весь вечер, пытаясь понять, чем вы так расстроены, это всегда говорит о его привязанности к вам, и не только как к сексуальному объекту.

Он не сбегает и сам предлагает досуг

Мужчина, который «играет» вами, никогда не будет проводить с вами больше времени, чем нужно. Когда мужчина действительно готов к отношениям, он всегда найдет время и силы на то, чтобы предложить вам совместный досуг, причем такой, чтобы вы смогли провести время как можно теснее. Мужчина, которому можно довериться, будет всеми силами пытаться узнать вас лучше, чтобы эффективнее решать проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

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