Как перестать стесняться своего тела при интимной близости

Бывает очень сложно принять себя полностью: свой характер, привычки, слабости, и особенно сложно принять свое тело, так стремительно меняющееся со временем.

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Ульяна Громова, психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets.

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Тренды последних десяти лет вселяют в нас идею принятия себя, бодипозитива, и на какое-то время это позволяет отбросить комплексы и страхи, но в самые важные и интимные моменты в нас опять появляется неловкость, стеснение и стыд за то, что мы такие неидеальные. Возникает мысль: как кто-то может меня желать? Это болезненные переживания для многих, поэтому работа со стеснением из-за своего тела в интимной близости так важна.

Скорее всего, мужчину, с которым вы планируете близость, ваши параметры полностью устраивают. Поверьте, мужчина в своей голове уже раздел и одел вас несколько раз! Все проблемы и комплексы зачастую именно в женском представлении своего тела и установках в голове. На протяжении всей нашей жизни мы как бы пытаемся догнать свое тело. Порой мы чувствуем его силу и способность им полностью управлять, а порой наоборот, оно нам не подчиняется и управляет эмоциями. Особенно явно это наблюдается при скачках гормонов. Секрет прост: наша детская часть всегда остается с нами, проявляясь в магическом мышлении, непосредственности, творчестве, любви, а тело неизменно напоминает о конечности жизни. Поэтому поддержание внутреннего диалога и баланса между телом и душой является для нас задачей номер один. Эффективным способом поддержания этого диалога могут стать различные психотерапевтические техники. Они помогают настроить незримую, но такую важную связь.

Одна из самых известных техник по работе с телом называется «рефлекс оргазма». Разработал эту технику психотерапевт Вильгельм Райх, с ее помощью можно снять блоки и излишнее напряжение с мышц тазового дна. Райх предложил ряд упражнений, позволяющих разблокировать телесные зажимы, в результате чего жизненная энергия вновь начинает двигаться естественным образом, позволяя человеку ощущать себя наполненным, более сексуально раскрепощенным. Благодаря выполнению упражнений можно приблизиться к принятию своего тела. Данная техника давно практикуется в различных центрах здоровья и набирает большое количество участников и последователей. Женщины и мужчины, проходя курс техник «рефлекса оргазма», замечают раскрытие своей чувственности и начинают осознавать красоту своего тела. Техника «Рефлекс оргазма» предполагает 5 стадий, обычно упражнения проводят в небольшой группе. В упражнениях есть часть медитативного процесса и активная, приятная работа тела.

Техника «терапевтические поглаживания»

Технику следует проделывать на ежедневной основе в течение 28 дней. Каждый раз после принятия душа наносите эмульсию, лосьон или крем для тела с вашим любимым ароматом, лучше с добавлением афродизиаков.

Начиная с кончиков пальцев ног до кончиков пальцев рук, нежными поглаживающими движениями (лучше с закрытыми глазами) пройдитесь по всему телу, мысленно представляя, что ваши ладони — это ладони любимого человека, который гладит ваше тело, чувствуя нежную кожу, приятные округлости. Если почувствуете непринятие отдельных зон тела, попробуйте мысленно найти 3 причины их похвалить. Техника поглаживаний возвращает нас в состояние детства, когда родители целовали и обнимали нас, радуясь нашему существованию, принимая нас полностью и безусловно любя.

Техника «метафора боли»

Помимо врожденных особенностей фигуры, нас могут раздражать шрамы, новые родинки, ожоги. Они как будто служат напоминанием невнимательного отношения к себе. Посмотрите внимательно на себя в зеркало и найдите те части тела, которые пострадали в течении жизни, например, шрам или ожог. Что-то случилось, и телу пришлось защищать свою целостность. В качестве защитной реакции осталось видимое напоминание боли, но в этом «дефекте» есть не только боль. Эта защита и напоминание нашей победы над обстоятельствами — знак того, что больше мы не позволим этому случиться. Как урок, который мы хорошо усвоили и можем даже поблагодарить судьбу за него. В конце концов, благодаря ему мы стали сильнее.

Благодарность закрепите поглаживанием той части тела, которая видится вам поврежденной. Это ваша индивидуальная особенность, ведь все мы уникальны и неповторимы даже в своих, как нам кажется, недостатках.

Техника «Новая Я»