4 сигнала, что вы несовместимы в постели

Не стоит игнорировать эти моменты. Сексуальная совместимость — один из самых важных моментов при построении крепких отношений. Однако уже на начальном этапе могут возникнуть трудности, которые многие пары игнорируют, и очень зря. Мы решили собрать топ проблем в постели, которые никогда нельзя игнорировать и необходимо решать сразу же, если вы планируете свое будущее с данным человеком.

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Вас (или партнера) не устраивает запах

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Как бы мы не были уверены, что выбираем партнера сознательно, это не совсем так. Сходим с ума мы только от тех людей, которые подходят нам по запаху. Причем этот запах неуловим и мы не можем отчетливо его воспринять, однако наш мозг воспринимает его безошибочно. Нам может сильно нравиться человек как личность, мы можем восхищаться его внешностью, однако сексуальные отношения с ним будут невозможны, если запах нам не подходит.

Вы не совпадаете по скорости

Сексуальный темперамент невероятно важен, и не стоит думать, что вам будет проще подстроиться, чем расстаться с этим человеком. Дело в том, что со временем вам просто надоест слишком активная (или пассивная) сексуальная позиция партнера, вы начнете ссориться и в конечном итоге отношения завершатся. Будьте честны сами с собой — если уже после первого секса с новым партнером вы испытываете дискомфорт и даже болезненные ощущения, подумайте, нужны ли вам такие физические и эмоциональные неудобства.

Ваши биоритмы отличаются

Помимо сексуального темперамента, различия могут настигнуть вас в биоритмах. Этот момент также очень важен. Утренний секс, к которому привык партнер, может стать для вас настоящим проклятием, если вы «сова» и только успели уснуть за час до того, как любимый разбудил вас с «ценным предложением». Конечно, в идеале вам стоит обсудить этот момент и подобрать комфортное время дня для сексуальных игр, но в противном случае будьте готовы, что различие в биоритмах может стать одной из причин ссор на сексуальной почве.

Вы не хотите слышать друг друга