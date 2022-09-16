О чем говорит навязчивое желание секса у женщины

Психологи бьют тревогу — интимная зависимость часто опаснее алкогольной.

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Считается, что только лишь мужчины одержимы желанием «собрать» как можно больше женщин в своей постели. Тем не менее сексологи все чаще получают запросы на консультацию от женщин, которые страдают сексуальной зависимостью. И нет, современные специалисты уверены, что каким бы свободным и раскрепощенным ни было наше общество, постоянная тяга женщины к сексу невозможно назвать психологической нормой.

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Мы решили разобраться, по каким признакам можно понять, что у вас все же есть сексуальные проблемы, а также разберем, по каким причинам мы в принципе сталкиваемся с проблемами подобного рода.

Признаки, что у вас есть сексуальная зависимость

Навязчивые образы сексуального характера Проще говоря — эротомания. Как правило, эротомания развивается на фоне постоянной неудовлетворенностью в постели с партнером. В этом случае эротические образы начинают проникать в обычную жизнь, человеку трудно сосредоточиться на рутинных делах. Также сны с эротическим подтекстом на протяжении долго времени и с завидной регулярностью говорят о проблемах в интимной сфере.

Постоянная смена партнеров

Если у человека есть зависимость от секса и всего, что с ним связано, сохранить верность одному партнеру ему бывает крайне сложно. Желание удовлетворить основную потребность настолько сильно, что человека перестает интересовать привлекательность потенциального сексуального партнера, так как основная цель — хотя бы ненадолго подавить желание. Одного партнера, как правило, недостаточно.

Увлечение фильмами для взрослых

В разумных количествах фильмы с пикантным содержанием даже помогают поддерживать сексуальное напряжение в паре, однако, если один из партнеров начинает посвящать просмотру подобных фильмов и роликов основную часть свободного времени, а также избегают реальной связи с партнером, есть все основания полагать, что сексуальная зависимость уже ворвалась в вашу жизнь.

Что приводит к развитию сексуальной зависимости

Сильный стресс

Одна из самых частых причин развития подобного расстройства — серьезный стресс в юном возрасте. Причем глубинной причиной может быть не только пережитое сексуальное насилие в раннем возрасте, но также развод родителей, неблагополучная обстановка дома, а также ситуации, когда ребенок становится свидетелем интимного контакта взрослых. В будущем любой незначительный стресс может стать триггером — человека может очень быстро затянуть любая из зависимостей, и сексуальная ничем не уступает алкогольной по тяжести.

Комплексы

Как правило, этот момент ближе женщинам. Если мужчины и страдают из-за собственного несовершенства, они редко решают эту проблему через активный секс, а вот женщина поднимает самооценку через отношение к ней мужчин. Чем больше партнеров она сможет склонить к интимной близости, тем лучше ее настроение и больше адреналина поступает в кровь. Зависимость от оценки через секс развивается так быстро, что женщине в какой-то момент становится трудно отказаться от этого, без сомнений, безнадежного, но при этом простого способа повышения своей значимости.

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