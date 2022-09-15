Звезда порно рассказала об отношении мужа к ее карьере

Известная американская порноактриса Мейтленд Уорд заявила, что муж с пониманием отнесся к выбору ее карьеры. В интервью коллеге и блогерше Лене Нерсесян, также известной как Lena The Plug, она призналась, что супруг помог ей избавиться от чувства вины, возникавшем из-за ее сексуальных фантазий. Видео, в котором она рассказала о поддержке супруга, доступно на YouTube.

По словам Уорд, они с партнером заключили брак в 2006 году. Спустя какое-то время он начал замечать, что возлюбленная заинтересована в том, чтобы пробовать различные сексуальные практики, в том числе с другими мужчинами. «И он сказал: знаешь, я думаю, это та часть тебя, которую нужно исследовать», — заявила звезда порно. Она добавила, что муж также приходил на некоторые ее съемки, что помогало ей чувствовать себя более комфортно.

Вместе с тем актриса отметила, что поначалу испытывала сильную вину за свои сексуальные фантазии и боялась поделиться ими с супругом, так как ожидала негативной реакции. «Мой муж был тем человеком, который сказал: "Ты не должна винить себя за это". И это было такое облегчение», — призналась она.

Мейтленд Уорд прославилась как актриса. Он стала популярна благодаря роли в сериале «Парень познает мир» (Boy Meets World), который транслировался в США с 1993 по 2000 год. Позже она также появлялась в ряде других фильмов и сериалов. В 2019 году Уорд объявила, что снимается в порнофильме. После дебюта в индустрии она заключила контракт с компанией Vixen Media Group, владеющей несколькими порностудиями.