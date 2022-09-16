6 вещей, от которых нужно избавиться после развода

Некоторые предметы будут напоминать вам о бывшем супруге и мешать возвращению к нормальной жизни.

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Развод, по мнению психологов, для каждого человека стресс, сравнимый с потерей близкого. Чтобы вернуться к нормальной жизни, может потребоваться много времени: переживать все стадии расставания и давать выход эмоциям совершенно нормально. Но ускорить процесс принятия произошедшего можно, избавившись от вещей, которые раз за разом напоминают о бывшем возлюбленном.

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Постельное белье

Это один из самых интимных и личных предметов в доме. Постельное может напоминать о страстных ночах или медленных нежных вечерах, когда вы смотрели любимые сериалы и лакомились пиццей. Пусть эти вещи больше не ранят вас, замените постельные комплекты на совершенно новые и не похожие на те, что были в браке.

Пижамы

Если в вашем гардеробе есть пеньюары и сорочки, которые вы надевали в романтические вечера, отправьте их в мусорное ведро. Пусть история с новым партнером начнется с по-настоящему чистого листа. Избавиться придется и от уютных футболок экс-супруга, которые со временем превратились в ваши ночные сорочки. Купите новую пижаму из приятной ткани с принтом, который вам нравится, она точно поднимет настроение и поможет избавиться от бессонницы.

Бокалы для вина

Вряд ли у вас есть возможность избавиться от всей посуды, в которой вы готовили что-то вместе. Но бокалы для вина, скорее всего, навевают воспоминания о долгих разговорах или особых датах. Купите новый набор, пусть вместе с ним в жизнь приходят другие поводы открыть бутылку вина.

Полотенца

Кажется, это совсем не интимный предмет, но новые полотенца в ванной помогут по-иному воспринимать интерьер и начинать утро бодрее и радостнее. Если не хотите избавиться от всех комплектов, отправьте в мусорку те, которыми пользовался бывший партнер.

Украшения

Речь идет не обо всех аксессуарах, а о тех, что подарил экс-супруг. Не стоит отправлять их в ломбард и передаривать, но уберите кольца, серьги и браслеты подальше, пока не пройдет достаточно времени с момента развода. Рано или поздно от воспоминаний не останется следа, тогда любимые украшения снова можно будет носить с радостью.

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