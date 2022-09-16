О том, что с мужчиной возможны долгие и счастливые отношения, можно узнать по небольшим сигналам тела.

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Как понять, что новый избранник, роман с которым только набирает обороты, может стать «тем самым», большой любовью или верным супругом. Некоторые специалисты считают, что еще до того, как вы успеете проанализировать отношения, тело подсказывает, что этот мужчина станет особенным человеком. На какие знаки стоит обратить внимание

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Запах

Если во время объятий вы чувствуете, как от запаха мужчины подкашиваются ноги и хочется вдыхать глубже, значит, ваше тело реагирует на феромоны избранника, подсказывая, что вам будет хорошо вместе. По мнению ученых, мы можем не распознавать аромат тела, но отмечать, что он нам приятен.

Теплота

Как бы странно это не звучало, что тело чутко реагирует на человека, который нам подходит: обычно рядом с таким мужчиной девушка меньше мерзнет, у нее теплые ладони и ступни. Говорят, любовь согревает, но у этого явления есть практическое объяснение — химические процессы влюбленности улучшают кровообращение и помогают согреваться.

Приподнятое настроение

Конечно, конфетно-букетный период настраивает на позитивный лад, но ученые уверены, что, если вы испытываете радость и прилив оптимизма, когда видите избранника, значит, гормоны дают понять, что этот человек вам очень подходит.

Мотивация

Наше тело, независимо от рациональной части мозга, рядом с понравившемся мужчиной настраивается на скорое пополнение в семье. Поэтому встретив подходящего человека, мы начинаем активнее заботиться о здоровье: задумываться о занятиях спортом, есть более полезную еду.

Голос

У каждого человека есть способность немного менять регистр голоса, рядом с человеком, который нравится, женщины начинают использовать более низкий тембр. Это происходит неосознанно, но, если вы отмечаете, что на встрече с мужчиной говорите чуть тише и в голосе появляется хрипотца, значит, организм сигнализирует о наступающей влюбленности.

Объятия

Независимо от того, считаете ли вы себя тактильным человеком, влюбленность заставляет чувствовать необходимость прикасаться и обнимать избранника. Иногда девушки не отдают себе отчет в том, что то и дело дотрагиваются до руки партнера, стараются обнять его или поправить на мужчине одежду.

Сон