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44 минуты назад

5 значений мужского поцелуя — он выдаст сам себя!

WomanHit.ru

Теперь вы знаете, что он на самом деле испытывает к вам.

5 значений мужского поцелуя — он выдаст сам себя!
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Мужчинам довольно трудно выражать эмоции в словах, а потому женщине нужно быть очень внимательной к тому, что мужчина делает. В частности, его поцелуи могут все сказать за него, даже если он и не планировал делиться с вами своими чувствами. Психологи подскажут, как вы можете трактовать поцелуи мужчины, с которым знакомы не так давно.

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Обычный поцелуй в губы

Мы сейчас говорим не о французском поцелуе, а обычно поцелуе, где кроме губ ничего больше не задействовано. Чаще всего именно с этого поцелуя начинают мужчины на первых свиданиях, чтобы «прощупать» ваши границы. Дальше все зависит от женщины — вы можете углубить поцелуй, давая понять, что не против продолжения, а можете мягко остановить партнера, сказав, что вам не стоит так спешить.

Поцелуй в шею

Этот поцелуй сложно назвать невинным. Если мужчина подарил вам подобный поцелуй, можно говорить о том, что он желает интимного контакта и как можно быстрее. Дружеские отношения его уже точно не интересуют. Причем психологи уверены — мужчина, который не уверен во взаимности, никогда не позволит себе такой откровенный поцелуй.

Множественные поцелуи

Мужчина, который в восхищении от вашего тела, захочет изучить его своими губами. Обычно мужчина начинает с губ и продвигается от них дальше вниз. Позволить такие ласки может только уверенный в вашей реакции мужчина. Когда вы понимаете, что на губах партнер не останавливается, он совершенно точно желает с вами скорейшей близости. Кроме того, такие мужчины, как правило, отличные любовники, вы не разочаруетесь.

Поцелуй с покусыванием

Откровенный поцелуй, которым мужчина буквально кричит — «Я хочу тебя!» Он не напирает, но делает все, чтобы максимально вас возбудить. Мужчина может вам ничего не говорить ни до, ни после, просто знайте, что ему не терпится закрыться с вами в спальне, так что будьте аккуратны, если решите остаться с ним наедине.

Поцелуй в лоб

Можно подумать, что такой поцелуй не выражает никакого сильного чувства, но на самом деле так вас может целовать только очень преданный мужчина, для которого вы — не просто сексуальный объект. Мужчина считает вас особенным человеком в своей жизни, будьте в этом уверены, даже если они никогда вам этого не говорил.

Любовь,
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