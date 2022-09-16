Пять секретов о мужчинах, которые должна знать каждая женщина

Мужчины полны сюрпризов, и хотя невозможно объяснить мужскую логику, есть секреты, которые могут помочь вам понять и стать еще ближе к вашему возлюбленному. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Собачья жизнь" Кадр из фильма "Собачья жизнь"

Он боится, что подведет вас

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Эксперты считают, что женщины гораздо более расслаблены в спальне. Мужчины же чувствуют на себе больше ответственности, потому как считают, что от них зависит ваше удовольствие. Поэтому многие мужчины могут защищаться. Так, если у вашего мужчины постоянно возникают проблемы в постели, он может начать обвинять вас, чтобы защитить свое эго. Будьте готовы справиться с этой ситуацией.

В такой ситуации важно не принимать это на свой счет или, что еще хуже, не оскорблять его в ответ и не смеяться. Просто сделайте вид, что это не имеет большого значения.

Проблемы лучше обсудить в спокойном тоне. Например, обговорить "что вы оба можете сделать, чтобы решить проблему".

Мужчинам нужно одобрение

По сути, ваш мужчина хочет быть супергероем, и он, конечно же, мечтает, чтобы вы видели его в этом свете. Когда он удовлетворяет вас сексуально, он чувствует себя суперменом. Если вам хорошо, дайте ему знать об этом. Он будет мысленно благодарен за ваши комплименты.

Отсутствие поощрения означает отсутствие удовольствия. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы собой или нет, просто поощряйте.

Не нужно притворяться или симулировать. Уже то, что вы просто выглядите довольной, придаст мужчине уверенности

Не бойтесь быть инициатором

В большинстве пар принято, что близость инициирует мужчина. Однако, сексологи считают, что женщины не должны стесняться инициировать секс. Не стоит бояться этого. Мужчине будет крайне приятно почувствовать себя желанным и понимать, что вы тоже этого хотите.

Мужчины тоже переживают о том, как выглядят

Не только женщины переживают за то, как выглядят. Очень многие мужчины обеспокоены своим физическим состоянием, ростом и облысением. Другими словами, они надеются на освещение в спальне так же, как и женщины.

Помогите своему мужчине, сказав ему, что вы находите его привлекательным, и проявите к нему привязанность.

Большинство мужчин не прощают измен

Мужчины, которых предали, гораздо реже прощают своих партнеров, чем женщины в той же ситуации. Верность для мужчин также является важным качеством.