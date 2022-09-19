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13 минут назад

Женщины назвали самые непривлекательные мужские хобби

Lenta.ru

Пользовательницы сети назвали увлечение азартными играми и аниме одними из самых неприятных мужских хобби. Своими соображениями они поделились на Reddit в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта.

Женщины назвали самые непривлекательные мужские хобби
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие женщины назвали непривлекательной любовь к японским мультфильмам и, в частности, к их эротическому виду — хентаю.

Для других девушек неприемлемыми оказались хобби, связанные с азартными играми, а также ставками на спорт и инвестициями.

Упомянули в комментариях и субкультуру «брони» — поклонников детского мультсериала о волшебных пони «Дружба — это чудо».

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