Факты о сексе, которые способны напугать даже самых стойких

Некоторые пункты будут сниться вам ночами.

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Казалось бы, в век информации не знать чего-то о сексе — плохой тон. Но мы все же готовы поспорить, что факты, которые мы собрали специально для вас, будут настоящим открытием даже для тех, кто всегда считал себя интимно продвинутым.

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Вибратор от психоза

Знаете ли вы, что в XIX веке одну из секс-игрушек использовали с самыми серьезными целями? Врачи того времени всерьез считали, что такое приспособление, как вибратор, помогает женщинам не только получать физическую разрядку, но и борется с паническими атаками и снижает чувство тревожности. Поэтому в качестве терапии доктора прошлого не ограничивались настойками и серьезными препаратами — вибратор был частью эффективного лечения.

Член может сломаться в самый неподходящий момент

К сожалению, такое вполне реально, несмотря на заверения многих экспертов. Смешного тут мало, особенно когда мужчина сталкивается с такой травмой в реальности. Пусть внутри полового органа нет костей, слишком активный половой акт может привести не просто к наружным повреждениям, но и разрыву сухожилий, а это приведет страстного любовника в кабинет врача, который не предложит ничего, кроме гипса.

Слепота от секса

Довольно неприятное последствие интимной близости, о которой мало говорят. Сильный оргазм не только повышает уровень гормонов счастья, но и может привести к временной слепоте, о чем говорит опыт многих женщин, опрошенных в США. Подобное явление называется аневризмой. Женщина может потерять зрение на несколько минут, что, несомненно, может вызвать приступ паники у обоих партнеров. Важно не впадать в истерику и дождаться сужения сосудов.

Мужчина может застрять