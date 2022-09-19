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30 минут назад

5 способов «приворожить» мужчину раз и навсегда

Эти психологические приемы работую эффективнее эзотерики.

5 способов «приворожить» мужчину раз и навсегда
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Психологи уверены: совсем не обязательно обращаться к гадалкам и экстрасенсам, чтобы привязать к себе мужчину. Некоторые хитрости и приемы работают не хуже магических приворотов, а их эффективность подтверждена тысячами девушек.

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Главный способ создать прочную связь с понравившимся молодым человеком — якорение. Это явление в психологии предполагает создание прочных связей, которые помогают быстро переключаться с одного настроения на другое. А значит, небольшие нюансы заставят мужчину думать о вас и чувствовать себя счастливым в вашем обществе.

Тактильные ощущение

Психологи считают, что прикосновение может создать прочный ассоциативный вариант со счастьем. Старайтесь дотронуться до руки, плеча или лица молодого человека, когда он говорит о счастливых моментах или делится с вами чем-то важным. Если вы повторите это много раз (по статистике, от 10 до 30), то в моменты злости или ярости избранника достаточно будет снова прикоснуться к нему, чтобы переключить на приятные мысли. В сознании возлюбленного появится четкая связь: он счастлив и спокоен рядом с вами, а именно к таким ощущениям каждый стремится.

Запах

Психологи уверены, что именно ароматы влияют на наше восприятие человека сильнее слов и прикосновений. С их помощью можно создать сильную связь: используйте одни и те же духи и аромомасла во время свиданий или перед близостью. Мужчина может даже не замечать запах, но его мозг, улавливая этот аромат, будет навевать воспоминания о вас и романтических переживаниях.

Строить планы

Якобы случайная фраза может надолго засесть в голове у мужчины и вписать вас в его планы на жизнь. Главное, чтобы они были связаны с чем-то приятным. Например, вы узнали, что избранник увлекается современным искусством. Заметьте, что через несколько месяцев в вашем городе будет интересная выставка и предложите сходить на нее вместе. Мужчина автоматически впишет вас в свою жизнь на этот период, даже если у вас была всего пара свиданий.

Восхищайтесь!

Каждому нравится, когда его хвалят, а мужчины особенно нуждаются в поддержке и комплиментах, ведь вся их жизнь — гонка за успехом. Станьте той, которая замечает все его победы, даже небольшие. Главное, чтобы это было искренне, тогда избранник будет стремиться к вам, чувствуя, что его ценят и поддерживают.

Не контролируйте

Да, вы хотите привязать мужчину к себе, но лучший способ удержать — перестать контролировать. Свободу ценят все, поэтому перестаньте спрашивать, где был мужчина и требовать отчет, не навязывайте свое общество и доверяйте. Чувствуя себя спокойным и свободным, избранник будет сам стремиться посвящать вам все время.

Любовь,
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