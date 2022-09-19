Страны, где живут самые верные мужчины

Верный и преданный мужчина — мечта любой женщины. Нередко женщины отправляются на поиски своего единственного за рубеж, считая, что уж там можно встретить мужчину мечты. Однако далеко не в каждой стране любовные правила придутся по вкусу даже самой свободной женщине. К примеру, многие французы не видят ничего страшного в том, чтобы иногда проводить время с другой женщиной, в то же время считая свою постоянную женщину самой прекрасной на земле. Мы решили пойти от противного и собрать топ стран, где мужчины действительно редко готовы на измену в любой форме.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Швеция

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Суровые и холодные шведы, согласно опросам, считаются одними из самых преданных мужчин. Как правило, шведы стараются определеиться со своей «судьбой» как можно раньше, и если находят женщину, которую готовы носить на руках всю жизнь, не тянут слишком долго с предложением. Семьянины из шведов отменные — дети и избранница не будут нуждаться ни в чем, ведь отец-швед привык много и эффективно работать.

Португалия

Типичный португалец весел и задорен, женщинам не бывает с ним скучно, а потому вниманием прекрасного пола он не бывает обделен никогда. При этом женщина, которой удастся покорить его сердце, а португальцы очень избирательно подходят к выбору постоянной спутницы жизни, станет действительно единственной в его жизни. По крайней мере, пока чувства подогревают его интерес. Не стоит и говорить, как повезет детям с таким активным отцом.

Великобритания

Британцы одни из тех мужчин, которые чтят традиции и подходят к вопросу создания семьи крайне ответственно. Но жениться англичане готовы не раньше 35 лет — до этого времени молодые люди строят карьеру и посвящают большую часть свободного времени самообразованию. Возможно, именно такой подход помогает им входить в брак максимально осознанно.

Ирландия