Сексолог рассказал о пользе порно

Просмотр фильмов порнографического содержания может оказывать положительный эффект, рассказала психолог, сексолог Ксения Юрьева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, почему люди их смотрят и как они могут приносить пользу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Базовая потребность

Удовлетворение сексуального влечения является базовой потребностью человека, которое можно сравнить с употреблением пищи и режимом сна, отметила специалист. Поэтому потребность в порно и интерес к нему сопровождал человечество на протяжении всей истории развития.

«Порнография — это материалы фото или видео с контентом порнографического характера, где люди изображены обнаженными или условно раздетыми, также на данных материалах могут производиться действия сексуального характера. Таким образом, мы можем сказать, что порнографические материалы берут свои истоки со времен Древнего Мира — долгое время считался порнографическим "Декамерон" Боккаччо»,

— поделилась Юрьева.

По ее словам, эволюция и развитие социума привели к тому, что люди перестали чувствовать и слышать свои потребности. И это, в свою очередь, приводит к плачевным последствиям, например, таким, как эректильные дисфункции или фригидность у женщин.

Польза порно

Кроме того, благодаря мастурбации при помощи просмотра порнографии, люди удовлетворяют потребности в сексе и могут исследовать свое тело и свою сексуальность, отметила Юрьева. Поэтому порнографические материалы «прописывают» в поведенческой сексуальной терапии парам, у которых произошел кризис сексуальных отношений.

«Порнографические материалы различных категорий позволяют людям реализовывать свои сексуальные фантазии, и тем самым происходит профилактика развития сексуальных расстройств категории парафилий. Единственное, что важно отметить, порнографические материалы должны быть строго ограничены для просмотра детям, и не должны создаваться при участии детей»,

— подчеркнула психолог.