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2 часа назад

Священник объяснил важность отказа от интима до брака

Мослента

Важность отказа от интима до брака объяснил в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин. Он отметил, что проблема даже не в половом акте до брака как таковом, а в его последствиях.

Священник объяснил важность отказа от интима до брака
Фото: МослентаМослента

«Страсть захлестывает, потому что человек поврежден грехом и способен испоганить даже самые светлые чувства. До брака с любимым человеком надо дружить, а не спать. Семья живет вместе всю жизнь не из-за чувств и полового влечения. Эта магия перестает действовать через год-полтора, поэтому сегодня половина пар разводится под предлогом "чувства угасли"»,

— написал Бабкин.

В случае интима до брака, по словам священника, разрушается целостность личности, целомудренность при соединении с другим человеком. От страстных чувств человек просто теряет голову и в упор может не видеть проблем в отношениях, которые обычно нивелируются с помощью секса. К тому же «магия не вечна и потом человек встречается с реальностью», когда партнер оказывается не таким идеальным, как до этого казалось.

Ранее священник объяснил значение верности.

Любовь,
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