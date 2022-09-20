Священник объяснил важность отказа от интима до брака

Важность отказа от интима до брака объяснил в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин. Он отметил, что проблема даже не в половом акте до брака как таковом, а в его последствиях.

«Страсть захлестывает, потому что человек поврежден грехом и способен испоганить даже самые светлые чувства. До брака с любимым человеком надо дружить, а не спать. Семья живет вместе всю жизнь не из-за чувств и полового влечения. Эта магия перестает действовать через год-полтора, поэтому сегодня половина пар разводится под предлогом "чувства угасли"»,

В случае интима до брака, по словам священника, разрушается целостность личности, целомудренность при соединении с другим человеком. От страстных чувств человек просто теряет голову и в упор может не видеть проблем в отношениях, которые обычно нивелируются с помощью секса. К тому же «магия не вечна и потом человек встречается с реальностью», когда партнер оказывается не таким идеальным, как до этого казалось.