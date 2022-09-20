Как тантра помогает испытать новые ощущения в постели

Часто мы гонимся за генитальным оргазмом в близости с партнером. И готовы ради этого читать книги, изучать схемы, слушать советы различных экспертов, повторять сценарии видеороликов. Но таким образом мы только «думаем» о сексе, но не проживаем его по-настоящему. О том, что такое тантра и как она помогает испытать новые глубокие ощущения в сексе, рассказала Майя Маяковская — полимодальный психотерапевт, сексолог, терапевт и преподаватель Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, супервизор.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Майя Маяковская Полимодальный психотерапевт, сексолог, терапевт и преподаватель Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, супервизор

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Что такое тантра

Слово «тантра» состоит из двух слов — «таноти» и «траяти», которые трактуются как расширение и освобождение. Существует распространенный миф, что Тантра — это только о сексуальности. Конечно, это не так. Тантра — это глубинная древняя наука, которая некоторыми своими аспектами взаимодействует с сексуальностью человека, приводя его к неуязвимости и свободе в сексе, позволяя достигать быстрый и устойчивый эффект — так называемый «долинный» оргазм, ощущения глубины, растворимости, фееричности чувств. И методы тантры уже давно используются в восточной сексологии и лично мной в терапии для решения сексуальных проблем клиентов в паре.

Чем тантра отличается от классической сексологии

Классическая (западная) сексология более привычна нам, так как ее методы уже долгое время транслируются в современном обществе — порнография, секс-игрушки, мастер-классы и книги по различным техникам орального секса и так далее. Но на выходе все это не даёт глубоких измерений и качественных результатов в сексе. Это не дает нам возможности сблизиться с партнером на высоком чувственном уровне.

Западный мир искажает телесность и сексуальность в некий искусственный мир напряжений — мы испытываем возбуждение, тревогу, раздуваем собственное эго. Восток через расслабленность и спонтанность, напротив, показывает нам, что даже в одном единственном половом акте партнеры могут быть настолько глубоки, что они растворяются друг в друге как инь и янь, забывая об окружающем мире. В тантре именно это называется любовью.

Отмечу и тот факт, что на Западе не существует своего аналога Камасутры. Возможно, поэтому секс как вид искусства еще не достиг зрелости в нашем западном пространстве. К тому же, социальные запреты, усвоенные из чувства вины и стыда, не позволяют исследовать сексуальность в полной мере. Даже не смотря на сегодняшние свободные взгляды.

Когда тантра может быть полезна

Помимо того, что тантра позволяет испытать новые ощущения, в современной сексологии есть два глобальных нарушения, которые чаще всего встречаются, и с которыми она помогает справиться.

Нарушение влечения

В любой паре со временем может наступить период, когда влечение ослабевает — появляется холод вместо былой страсти, нежелание близости с некогда обожаемым партнером. И это вполне нормальный процесс — его можно назвать периодом угасающей эволюционной страсти. Но здесь важно учитывать, что в действительности во время страсти мы абсолютно не чувствуем другого партнера. Вспомните себя в этом состоянии — согласитесь, с такими бурными эмоциями мы думаем совсем не о духовном слиянии, а о скорейшем удовлетворении своих физиологических потребностей.

Именно благодаря работе с энергетическими практиками мы приобретаем неуязвимость на уровне того, что можем включаться в секс, не опираясь на страсть. Тантра выводит сексуальные отношения между партнерами на совершенно другой уровень. В восточном подходе считается, что если человек находится в состоянии страсти, он не может чувствовать другого партнера.

Нарушение генитальных реакций

Принято считать, что здоровье гениталий непосредственно влияет на наши сексуальные отношения с партнером. Это так, если относиться к этому только в примитивном понимании. На самом деле, когда партнеры взаимодействуют друг с другом на уровне энергий, они вообще не зависят от состояния и здоровья гениталий. Более того, когда партнёры развивают энергетическое взаимодействие между собой, они оздоравливают друг друга и себя. Поэтому тантрический секс полезен и в терапевтических целях.

Для получения новых ощущений

С помощью тантры мы можем испытать долинный оргазм — экстаз, который невозможно получить только лишь от классического секса. Это абсолютно другие ощущения, испытав которые, захочется повторить снова.

Как испытать экстаз от тантрического секса

Существует огромное количество индивидуальных и парных практик, большая часть из которых связана с работой энергетических центров (чакр). В терапии и на ретритах мы с клиентами отрабатываем эти навыки. Долгое время работая по протоколам западной сексологии, я не видела должных результатов у своих клиентов. Эффективность была недостаточная. Но когда я стала использовать восточные методы, увидела выдающиеся результаты и горящие глаза. Например, супружеская пара с тремя детьми, состоящая в браке более 15, смогла благодаря тантре полностью реанимировать свои отношения и отказаться от идеи развода.

Расскажу об основных моментах, которые можно самостоятельно применять без помощи сексолога уже сейчас. Итак, чтобы перейти на новую ступеньку блаженства и испытать тантрическое удовольствие, в первую очередь необходимо:

Избавиться от зависимости и страсти. Не нужно бесконечно возрождать в себе желание, тем более искусственными способами (например, с помощью порно). Не фокусироваться на том, кто кому что должен. Секс по графику и схемам не принесет истинного наслаждения. Испытать желание поделиться друг с другом своим состоянием, взглядом, дыханием, передать свое внутреннее тепло, открыть свое сердце. Это своеобразная телесно-энергетическая игра между мужчиной и женщиной. И в этой игре никто не знает, перейдёт ли это в проникающий контакт или нет. Не нужно ставить главной целью проникновение, здесь не должно быть никакого плана. Важно лишь состояние близости через растворение друг в друге. И вот здесь то состояние угасающей эволюционной страсти, о котором говорилось выше, может сыграть паре в плюс.