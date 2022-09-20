Мужчины рассказали о необходимых интимных качествах женщин

"Что бы тут ни написали, все сведется к одному. Общение. Если обе стороны готовы открыто и честно говорить, все только выиграют".



"Желание открыто говорить и пробовать новое. Нельзя никого ни к чему принуждать, но мы с женой были вместе уже достаточно долго, когда она смогла открыться".