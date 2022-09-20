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35 минут назад

Мужчины рассказали о необходимых интимных качествах женщин

Мария Иглина

Мужчины обсудили в сети, какие качества они ждут от женщин в постели. Подробностями они поделились на сайте Reddit.

Мужчины рассказали о необходимых интимных качествах женщин
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, выяснилось, что многие мужчины ценят в женщинах энтузиазм и инициативность, а также готовность выражать активное одобрение происходящего. Как отметил один из пользователей, если женщина в восторге, а мужчина чувствует себя желанным, то тогда все получится.

Кроме этого, мужчины отметили важность построения здоровой коммуникации и открытого диалога:

"Что бы тут ни написали, все сведется к одному. Общение. Если обе стороны готовы открыто и честно говорить, все только выиграют".

"Желание открыто говорить и пробовать новое. Нельзя никого ни к чему принуждать, но мы с женой были вместе уже достаточно долго, когда она смогла открыться".

Ранее Нюша призналась в измене мужа.

Любовь,
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