Мужчины рассказали о необходимых интимных качествах женщин

Мужчины обсудили в сети, какие качества они ждут от женщин в постели. Подробностями они поделились на сайте Reddit.
Так, выяснилось, что многие мужчины ценят в женщинах энтузиазм и инициативность, а также готовность выражать активное одобрение происходящего. Как отметил один из пользователей, если женщина в восторге, а мужчина чувствует себя желанным, то тогда все получится.
Кроме этого, мужчины отметили важность построения здоровой коммуникации и открытого диалога:
"Что бы тут ни написали, все сведется к одному. Общение. Если обе стороны готовы открыто и честно говорить, все только выиграют".
"Желание открыто говорить и пробовать новое. Нельзя никого ни к чему принуждать, но мы с женой были вместе уже достаточно долго, когда она смогла открыться".