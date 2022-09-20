6 романтических поступков мужчины, которые хороши лишь в кино

В реальной жизни эти порывы могут быть манипуляцией и привести к серьезным последствиям.

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Глядя на романтическую сцену в кино, каждая девушка хоть раз думала: «Вот бы и мне так!». Правда, в реальной жизни мужчины не отличаются такой богатой фантазией. И это к лучшему, ведь многие романтические порывы хороши лишь в кино или мечтах.

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Завтрак в постель

На экране это выглядит невероятно эстетично и нежно: белоснежные простыни, слегка растрепанная после сладкого сна главная героиня, деревянный столик, на котором дымится кофе в фарфоровой чашке. Но, во-первых, это неудобно: есть до того, как почистила зубы не очень гигиенично, выпечка просыпается на постель. Во-вторых, чтобы сделать такой сюрприз, надо разбудить избранницу. И здесь велик риск вместо нежной женщины наткнуться на фурию в ярости, ведь девушка мола мечтать выспаться.

Секс на природе

Свежий воздух, морской бриз или шум деревьев — близость на природе может казаться очень романтичной. Но в реальности это довольно рискованно: в лесу можно получить укус мошкары, клеща или даже змеи. А песок на пляже может оказаться в самых неожиданных местах и привести к инфекционным заболеваниям.

Украсть невесту со свадьбы

Этот драматический жест, на самом деле, яркий пример манипуляции: именно абьюзер действует так, чтобы его жертва оказалась в максимально некомфортной обстановке. Почему же влюбленный не поговорил с чужой невестой заранее, ведь церемония готовится несколько месяцев? И выбрал сообщить о своих чувствах публично?

Секс после ссоры

На экране это выглядит очень романтично, кажется, накал страстей не может быть выше. Но психологи считают, что секс не решит проблему, а лишь отложит неприятное выяснение отношений. Если такая практика становится регулярной, то проблемы начинаются накапливаться, как снежный ком, и приводят к серьезному кризису в отношениях.

Романтика при свечах

В каждом фильме о любви есть сцена, где герои занимаются сексом при свечах, расставленных по всей квартире. Но пожарные, глядя на эти эпизоды, уверяют: это крайне небезопасно. Страсть мешает проконтролировать, не упала ли одна из свечей, к тому же начавшийся пожар можно заметить слишком поздно.

Предложение руки и сердца на публике