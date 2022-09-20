Лучшие приложения для знакомств 2022 в России

Приложения помогают решать массу ежедневных задач. Вся жизнь в телефоне — гаджеты действительно довольно прочно вошли в жизни современного человека. Кого-то это удручает, а кто-то воспринимает жизнь такой, какая она есть, и не упускает возможности. Так, приложения помогают решать массу ежедневных задач — покупки, списки дел, учет калорий и тренировок, мониторинг сна, обработка фотографий и так далее. И конечно же, с помощью приложений можно знакомиться. В подборке «Рамблера» — лучшие приложения для знакомств.

На самом деле знакомиться можно где угодно, но через приложение делать это гораздо удобнее. Смартфон всегда под рукой, поэтому поиском новых знакомств и приключений можно заниматься в любой удобный момент.

Лучшие приложения

Tinder

Сервис настолько популярен, что его название давно стало нарицательным. Работает очень просто: свайп вправо, если нравится, и влево, если нет.

Lovina

Это приложение — один из сервисов социальной сети VK. Зарегистрироваться можно через соцсеть или по номеру мобильного телефона. Симпатичное приложение с набором всех необходимых функций, регистрация простая.

LovePlanet

Это приложение отличается от других тем, то в нем есть возможность вести дневник. Кстати, с его помощью можно поднять анкету в топе. Так вы привлечете больше внимания к своей персоне. Единственная сложность — нужно заполнить подробную анкету.

Знакомства@Mail.ru

Очень популярное российское приложение, отличается интуитивно понятным интерфейсом и простой регистрацией. Скачиваете, создаете анкету и общаетесь.

Мамба

Когда-то это был довольно популярный сайт, который превратился в не менее популярное среди россиян и жителей других стран СНГ. Приложение помогает вам подобрать партнера, исходя из тех данных, которые вы предоставили, заполнив анкету.

Как правильно знакомиться в приложениях

Самое главное — честно ответить самому себе на вопрос: зачем мне это нужно. От того, какие цели вы на самом деле преследуете, будет зависеть ваша удовлетворенность результатом. В противном случае вас ждет жестокое разочарование.

Вы можете искать друзей, хорошего компаньона для совместных походов в кино или на выставки, романтику на одну ночь или же любовь на всю жизнь. Но как только вы поймете, чего же вы хотите на самом деле, дальше все будет намного проще. Итак, что дальше?

Анкета. Заполните ее так, чтобы она действительно рассказывала о вас и о том, что вы здесь ищете, чтобы не тратить время на пустые разговоры и бессмысленные встречи. Общение. Пишите первым, если хотите, или отвечайте на сообщения, адресованные вам. Но будьте всегда приветливым, не надо думать, что вы делаете кому-то одолжение своим присутствием здесь. Встреча. Можно долго переписываться, но не зря говорят — лучше один раз увидеть. Не затягивайте со встречей, договаривайтесь, знакомьтесь лично, чтобы сразу понять, стоит ли вам общаться дальше.

Как вести себя на первом свидании

После того, как вы сходите на несколько первых свиданий, все волнения пропадут сами собой. Но эти советы пригодятся даже тем, у кого богатый опыт.