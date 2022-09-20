Почему эротическое видео может вызвать отвращение к сексу

«Взрослое» кино может по-разному влиять на мужчин и женщин. Об этом пишет Infox.ru со ссылкой на gazeta.ru. Сексолог и семейный психолог Ирина Макеева заявила, что эротическое видео нередко приводит к фригидности женщин.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Если сексологи советуют мужчинам в случае постельных неудач позволять себе смотреть кино для «взрослых» в преддверии интима, то женщина, в этой ситуации, может потерять какое-либо желание.