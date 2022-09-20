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1 час назад

Сексолог рассказала, почему эротическое видео может вызвать у женщин отвращение к сексу

Нижегородская правда

«Взрослое» кино может по-разному влиять на мужчин и женщин. Об этом пишет Infox.ru со ссылкой на gazeta.ru. Сексолог и семейный психолог Ирина Макеева заявила, что эротическое видео нередко приводит к фригидности женщин.

Почему эротическое видео может вызвать отвращение к сексу
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Если сексологи советуют мужчинам в случае постельных неудач позволять себе смотреть кино для «взрослых» в преддверии интима, то женщина, в этой ситуации, может потерять какое-либо желание.

Это связано с тем, что эротическое видео разжигает в женщине зависть и неуверенность в себе. Она невольно начинает сравнивать себя с актрисами в кадре. Поэтому стоит осторожнее относиться к просмотру «взрослого» кино, если вы с девушкой.

Любовь,Ирина Макеева,
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