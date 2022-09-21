Почему вам постоянно кажется, что вам изменяют

Вы знаете имена всех коллег, друзей, знакомых своего любимого человека, постоянно проверяете его телефон и соцсети в отчаянных попытках найти следы измены. Знакомая ситуация? Так поступает множество девушек и женщин, неуверенных в верности своих мужчин. Откуда берется страх измены, что заставляет сомневаться в искренности чувств своей второй половины и к чему может привести недоверие, рассказывает психолог Ксения Демина.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ксения Демина — психолог, тренер по самооценке и личностному росту. Эксперт в области межличностных коммуникаций. Автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке.

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Заниженная самооценка

Когда у вас нет ценности себя, вы постоянно ищете в себе изъяны: недостаточно подтянутая фигура, волосы не самые шелковистые, к носу, губам, глазам тоже можно придраться. А вокруг много красивых, ухоженных женщин. И сразу возникают мысли: «А вдруг мой мужчина посмотрит на них и решит, что я недостаточно хороша? Вдруг ему станет лучше с другой?». Такое постоянное самокопание и самотерзание ни к чему хорошему не приведет. Мужчина чувствует ваши сомнения в себе, вашу неуверенность, и отражает это как зеркало в своем к вам отношении и в своих поступках. Когда вы постоянно ищите и находите в себе какие-то изъяны, их видит и он. Фокусируясь на своих недостатках, вы неосознанно наталкиваете любимого человека на мысль о своей неидеальности. Как только вы поверите в себя, в свою уникальность, увидите, что вы шикарная, обаятельная и привлекательная женщина, мужчина на подсознательном уровне считает ваше состояние и будет видеть вас точно такой же. И никогда не сравнивайте себя с другими. Единственное, с кем себя можно сравнить — это с собой день, месяц, год назад. Если есть прогресс, вы поддерживаете фигуру, профессионально и духовно развиваетесь — это прекрасно. Безусловно, в мире есть женщины красивее, умнее и роскошнее вас. Но ваш мужчина уже однажды сделал выбор в вашу пользу, а значит, для него вы та самая, в которую он влюблен. Так поддерживайте этот образ, в который он однажды влюбился и не давайте ему поводов сомневаться, что вы не самая лучшая и единственная для него.

Общественное мнение

В нашем менталитете считать, что все мужики ходят налево. Это стойкое убеждение, которое идет из семьи и подкрепляется фольклором, примерами из фильмов и литературы. Это транслируют наши родственники и подруги, мы это видим в сериалах, ток-шоу, читаем истории в соцсетях. Мужчины альфа-самцы, которые не пропускают ни одной юбки и постоянно засматриваются на сторону. Но это неправда. Не все мужчины полигамны. По статистике только 5% из них неразборчивы в сексуальных связях, но именно о них больше всего говорят. Остальные 95% предпочитают заниматься любовью с постоянной партнершей. Среднестатистическому мужчине достаточно одной единственной женщины, которая ему нравится и в которую он влюблен. Избавьтесь от убеждения, что все мужчины — изменщики, и ваша жизнь в отношениях заиграет новыми красками.

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