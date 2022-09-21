Почему вам постоянно кажется, что вам изменяют

Вы знаете имена всех коллег, друзей, знакомых своего любимого человека, постоянно проверяете его телефон и соцсети в отчаянных попытках найти следы измены. Знакомая ситуация? Так поступает множество девушек и женщин, неуверенных в верности своих мужчин. Откуда берется страх измены, что заставляет сомневаться в искренности чувств своей второй половины и к чему может привести недоверие, рассказывает психолог Ксения Демина.
Ксения Демина — психолог, тренер по самооценке и личностному росту. Эксперт в области межличностных коммуникаций. Автор и ведущая марафонов, мастермайндов и тренингов по отношениям и самооценке.
Есть две основные причины, почему вам кажется, что вам изменяют
Когда у вас нет ценности себя, вы постоянно ищете в себе изъяны: недостаточно подтянутая фигура, волосы не самые шелковистые, к носу, губам, глазам тоже можно придраться. А вокруг много красивых, ухоженных женщин. И сразу возникают мысли: «А вдруг мой мужчина посмотрит на них и решит, что я недостаточно хороша? Вдруг ему станет лучше с другой?». Такое постоянное самокопание и самотерзание ни к чему хорошему не приведет. Мужчина чувствует ваши сомнения в себе, вашу неуверенность, и отражает это как зеркало в своем к вам отношении и в своих поступках. Когда вы постоянно ищите и находите в себе какие-то изъяны, их видит и он. Фокусируясь на своих недостатках, вы неосознанно наталкиваете любимого человека на мысль о своей неидеальности. Как только вы поверите в себя, в свою уникальность, увидите, что вы шикарная, обаятельная и привлекательная женщина, мужчина на подсознательном уровне считает ваше состояние и будет видеть вас точно такой же. И никогда не сравнивайте себя с другими. Единственное, с кем себя можно сравнить — это с собой день, месяц, год назад. Если есть прогресс, вы поддерживаете фигуру, профессионально и духовно развиваетесь — это прекрасно. Безусловно, в мире есть женщины красивее, умнее и роскошнее вас. Но ваш мужчина уже однажды сделал выбор в вашу пользу, а значит, для него вы та самая, в которую он влюблен. Так поддерживайте этот образ, в который он однажды влюбился и не давайте ему поводов сомневаться, что вы не самая лучшая и единственная для него.
В нашем менталитете считать, что все мужики ходят налево. Это стойкое убеждение, которое идет из семьи и подкрепляется фольклором, примерами из фильмов и литературы. Это транслируют наши родственники и подруги, мы это видим в сериалах, ток-шоу, читаем истории в соцсетях. Мужчины альфа-самцы, которые не пропускают ни одной юбки и постоянно засматриваются на сторону. Но это неправда. Не все мужчины полигамны. По статистике только 5% из них неразборчивы в сексуальных связях, но именно о них больше всего говорят. Остальные 95% предпочитают заниматься любовью с постоянной партнершей. Среднестатистическому мужчине достаточно одной единственной женщины, которая ему нравится и в которую он влюблен. Избавьтесь от убеждения, что все мужчины — изменщики, и ваша жизнь в отношениях заиграет новыми красками.
Важно понимать, что если вы что-то будете искать, однажды вы это обязательно найдете. И самое печальное, что ваши подозрения и страхи могут спровоцировать измену. Девушки, которые чувствуют себя неуверенно, из-за своих комплексов постоянно проверяют у мужчины телефон, контролируют, где и с кем он был, выясняют, почему поздно пришел и т.д. Такие действия — признак недоверия. Это очень раздражает мужчин и наталкивает на мысль об измене. Как это работает? Мужчина понимает, что его ревнуют, и начинает думать, что ему не доверяют. Более того, есть женщины, которые закатывают дома истерики по поводу и без. Конечно, это никому не понравится. В такой ситуации, даже если ваш мужчина и не думал вам изменять, он уже потенциальный изменщик — вы его уже обвинили и ждете, что он от вас загуляет. И однажды, например, в командировке или на работе, когда к нему проявит интерес какая-нибудь девушка, он решит оправдать ваши ожидания. Ведь вы и так уже считаете, что он вам изменяет. Cвоими сомнениями и подозрениями вы сами подтолкнете своего мужчину к измене, потому что условное «наказание» за это он уже получил, и ваши ежедневные истерики и подозрения ему надоели. Перестаньте искать признаки измены и займитесь собой. Найдите хобби, общайтесь с подругами и единомышленниками. Повышайте свою самооценку. Если она будет на высоте, вы будете понимать и чувствовать, что вы та самая для мужчины и с помощью вас он может сделать свою жизнь прекрасной. Транслируйте это, и именно так будет видеть вас ваш мужчина. А от таких девушек не уходят и таким не изменяют.