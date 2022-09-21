Самые досадные интимные неудачи

Пользователи сети вспомнили, как их сексуальные свидания срывали полицейские, кошки и родственники. Самые досадные интимные «обломы», закончившиеся полной потерей желания, они обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта Reddit.
Многие любовники рассказали, что их заставали врасплох сотрудники полиции — на улице и дома.
Часто влюбленным мешали уединиться родственники — например, невовремя вернувшиеся родители или любопытные младшие братья или сестры.
Владельцы домашних животных также поделились опытом сорванных попыток заняться сексом.