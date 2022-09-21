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1 час назад

В Сети обсудили самые досадные интимные неудачи

Lenta.ru

Пользователи сети вспомнили, как их сексуальные свидания срывали полицейские, кошки и родственники. Самые досадные интимные «обломы», закончившиеся полной потерей желания, они обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков сайта Reddit.

Самые досадные интимные неудачи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие любовники рассказали, что их заставали врасплох сотрудники полиции — на улице и дома.

Часто влюбленным мешали уединиться родственники — например, невовремя вернувшиеся родители или любопытные младшие братья или сестры.

Владельцы домашних животных также поделились опытом сорванных попыток заняться сексом.

Любовь,
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