Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

«Цирк уродов»: что на самом деле происходит на семейной терапии

Даша Краснова

Иногда ведущая подкаста "Активное согласие" делится необычными опытами. Иногда они веселые, например, про секс-вечеринку, а иногда не очень, как в сегодняшей серии— про семейную терапию.

«Цирк уродов»: что на самом деле происходит на семейной терапии
Фото: unsplashunsplash

В каждых отношениях порой наступает неприятный период, когда одним из вариантов развития событий становится расставание. И хорошо, если это взешенное и спокойное решение, В некоторых случаях, это решение подогрето эмоциями и взаимными обидами. Выстроить беседу и продуктивно поговорить в таких обстоятельствах трудно, поэтому последней попыткой сохранить семью стало решение обратиться к семейному терапевту.

В новой серии подкаста мы поговорили о том, как проходит сеанс семейной психотерапии, какие эмоции при этом испытывает пара и чем вообще может помочь терапевт в этих условиях.

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Spotify, Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители