«Цирк уродов»: что на самом деле происходит на семейной терапии

Иногда ведущая подкаста "Активное согласие" делится необычными опытами. Иногда они веселые, например, про секс-вечеринку, а иногда не очень, как в сегодняшей серии— про семейную терапию.

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В каждых отношениях порой наступает неприятный период, когда одним из вариантов развития событий становится расставание. И хорошо, если это взешенное и спокойное решение, В некоторых случаях, это решение подогрето эмоциями и взаимными обидами. Выстроить беседу и продуктивно поговорить в таких обстоятельствах трудно, поэтому последней попыткой сохранить семью стало решение обратиться к семейному терапевту.

В новой серии подкаста мы поговорили о том, как проходит сеанс семейной психотерапии, какие эмоции при этом испытывает пара и чем вообще может помочь терапевт в этих условиях.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий