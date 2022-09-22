Будьте осторожны! Как понять, что вы влюблены в нарцисса

Этот мужчина может разрушить вашу жизнь и ментальное здоровье.

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Психологи считают, что работать с нарциссом бесполезно, эти люди не меняются даже после терапии. А любить такого мужчину опасно для здоровья, как физического, так и ментального. Правда, распознать нарцисса довольно сложно, они умеют ухаживать и кажутся галантными. Но специалисты все же выделяют несколько признаков, по которым можно распознать, что вы влюблены в опасного мужчину.

Эмоциональная нестабильность

Он может казаться спокойным, нежным и милым человеком, но маска довольно часто слетает: нарциссы страдают от нестабильной самооценки, поэтому легко поддаются влиянию внешних обстоятельств. То, что взрослый мужчина не заметил бы, нарцисс считает личным оскорблением и впадает в ярость. Если вы заметили, что избранник остро реагирует на небольшие триггеры, например, грубит официантам, срывается на родных или друзей, это повод задуматься о том, насколько безопасно общение с ним.

Слишком много претензий

Несмотря на хрупкую самооценку, нарцисс верит, что он — венец мироздания, а восхищаться им должны абсолютно все. Они легко нарушают чужие личные границы, считая, что для окружающих — радость помочь им. Нарцисс будет обижаться на отказы от свиданий, даже высокая температура для них недостаточный аргумент.

Манера спорить

Нарцисса легко распознать по тому, как он дискутирует: такой мужчина или пытается манипулировать, или начинает нарушать нормы поведения. Вам может казаться, что вы спорите с импульсивным пятилетним ребенком. Если вы заметили такое поведение, пора насторожиться — вас пытается затянуть в свои сети нарцисс.

Частая ложь