62-летняя женщина отметила годовщину свадьбы с 25-летним мужем

62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из штата Джорджия, США, отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о планах на будущее. Об этом сообщает Daily Star.
Макгрегор знала Маккейна с 2015 года: тогда ему было 15 лет, он работал в ресторане быстрого питания, которым управлял ее сын. Спустя пять лет они вновь встретились и, по их словам, поняли, что, несмотря на огромную разницу в возрасте, хотят быть друг с другом. В 2021 году Маккейн сделал предложение Макгрегор.
Супруги рассказали, что в данный момент планируют завести ребенка от суррогатной матери.
Подписчики супругов в TikTok разделились на два лагеря: одни осуждают их за большую разницу в возрасте, другие радуются за молодоженов.
«Почему бы не быть счастливыми, пока есть возможность? Возраст не имеет значения», — гласит один из комментариев.