62-летняя женщина отметила годовщину свадьбы с 25-летним мужем

62-летняя Шерил Макгрегор и ее 25-летний муж Куран Маккейн из штата Джорджия, США , отметили первую годовщину свадьбы и рассказали о планах на будущее. Об этом сообщает Daily Star.

Макгрегор знала Маккейна с 2015 года: тогда ему было 15 лет, он работал в ресторане быстрого питания, которым управлял ее сын. Спустя пять лет они вновь встретились и, по их словам, поняли, что, несмотря на огромную разницу в возрасте, хотят быть друг с другом. В 2021 году Маккейн сделал предложение Макгрегор.