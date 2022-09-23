4 «ленивые» позы в сексе, если выдался тяжелый день

Мужчина будет вам благодарен, а вы не потратите лишнюю энергию.

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Рабочая неделя может невероятно вымотать, в конце дня уже не хочется ничего, кроме сна. Теме не менее партнер тоже требует внимания, а обижать любимого человека не хочется. Специально для таких случаев секс-гуру предлагают рассмотреть следующие позы с минимальной тратой энергии.

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Наездница «для ленивых»

Как ни странно, эту позу обожают чаще всего мужчины. Однако для женщины, которая только завершила тяжелый рабочий день, такой вариант придется по душе, особенно если мужчина очень настойчив. Наездница в ленивом варианте мало отличается от классической версии, разница лишь в положении — оба партнера лежат на боку, повернувшись лицом друг к другу. Ноги женщины при этом крепко обхватывают торс мужчины. В таком положении вы получите максимум ощущений и при этом не потратите практически никаких сил.

«Ленивое» взаимное удовольствие

Для поклонников орального секса есть хорошие новости — ваша любимая поза 69 возможна и в варианте на боку. Правда, будьте готовы, что с первого раза может не все пройти гладко, но после нескольких попыток у вас должно получиться. Секс-гуру рекомендуют использовать секс игрушки в этой позе, если вам или вашему партнеру все же сложно расслабиться в такой позе, однако она считается одной из самых незатратных по количеству энергии.

Подушка в помощь

Для ленивых экспериментов прекрасно подойдет подушка. Но не для того, чтобы лечь спать и забыть о том, что вы обещали партнеру свою интимную компанию. С помощью небольшой подушки можно здорово разнообразить даже самые скучные на первый взгляд позы. Подложите подушку под бедра, когда мужчина окажется сверху, таким простым способом вы смените угол проникновения без особых усилий и подарите впечатляющие ощущения второй половинке.

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