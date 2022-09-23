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4 часа назад

Названа оптимальная продолжительность интимной прелюдии для женщины

Lenta.ru

Женщине нужно около 20 минут предварительных ласк для скорейшего оргазма, рассказала сексолог и психолог Каролина Путинцева. Оптимальную продолжительность интимной прелюдии она назвала в своем Telegram-канале.

Названо оптимальное время интимной прелюдии для женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она подчеркнула, что главный женский орган для оргазма — это мозг, а потому партнеру не стоит забывать о словах, действиях и долгой прелюдии.

«В среднем нужно 20 минут на разогрев, чтобы приступить к основному акту, не торопись. Чем больше будет возбуждение, тем меньше времени уйдет на то, чтобы дойти до точки оргазма», — написала Путинцева.

Кроме того, Путинцева попросила не ждать от каждой партнерши громких криков и стонов.

«Если она молчит, это вовсе не значит, что процесс ей не нравится, реакции на оргазм индивидуальны, для некоторых норма даже заплакать», — заверила она.

Любовь,
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