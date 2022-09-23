Зачем бывший снова вам пишет

Не стоит строить ложных иллюзий.

В жизни многих женщин бывает такая ситуация, когда внезапно приходит сообщение от мужчины, которого вы уже успели забыть. Чаще всего такое происходит после того, как вы расстались если не на позитивной ноте, то хотя бы без скандала. Почему так происходит? Что ему вообще нужно? В этом нам помог разобраться специалист.

Видео дня

Пишет по привычке

Мужчинам довольно сложно изменять своим привычкам, женщинам не всегда это понятно. Допустим, у вас с бывшим были свои ритуалы, к примеру, вы желали друг другу хорошего и дня и что-то в этом роде. Если времени после расставания прошло не так много, мужчина может просто на автомате набирать вам сообщение. В такой ситуации не стоит воспринимать его сигналы как нечто серьезное.

Он скучает

Такое может быть, когда вы расстались по вашей инициативе, и мужчина просто не успел привыкнуть к тому, что вас больше нет рядом. Психологи убеждены, что в этом случае женщине не стоит поощрять активность со стороны бывшего партнера, так как тем самым вы даете ему ложную надежду. Если вы расстались хорошо, просто объясните, что вы хотели бы прекратить общение.

Он в курсе, что у вас есть новый партнер

Эта ситуация уже не совсем здоровая. Не думайте, что мужчина после расставания сразу же переключается на поиски нового партнера, какое-то время вы все равно будете жить в его мыслях. К тому же в эпоху соцсетей можно не отписывать от бывшей второй половинки, ненавязчиво следя за ее жизнью. Некоторым мужчинам морально тяжело справиться с мыслями, что у бывшей подруги появился кто-то вместо него, психологи считают это проблемой в том случае, когда слежка за бывшей становится навязчивой. Мужчина в таком состоянии может писать вам неосознанно, он может и сам не понимать, зачем он это делает, но ему важно не потерять с вами контакт.

Его захлестнули чувства

Бывает и такое, что мужчина перелистывал фото в смартфоне и наткнулся на снимок, который тут же отбросил его к этому моменту, когда он был сделан. И речь может идти не только о фотографиях. Мужчинам не всегда просто поделиться переживаниями с другими мужчинами, а уже постоянной второй половинке не будешь рассказывать о ностальгии по бывшей, по этой причине мужчина может в качестве дружеского жеста «по старой памяти» написать вам ностальгическое сообщение.

Ему нужен секс