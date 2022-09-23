Влюбиться, будучи в отношениях: норма или измена

Моногамная традиция призывает людей хранить верность своим партнерам или супругам, но иногда случается так, что, даже будучи в крепких и продолжительных отношениях, человек влюбляется в кого-то еще. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.

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Любить нескольких людей: норма или патология?

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Немоногамия довольно долго считалась осуждаемой в культурах, которые придерживались жестких моногамных союзов, когда партнеры (или супруги) формировали пары и сохраняли их на протяжении всей жизни. Однако уже в XX веке ученые начали исследовать, насколько моногамное поведение является нормой как для человека, так и для других видов животных, и пришли к выводу, что это скорее исключение, чем правило.

Даже виды, которым приписывалась жесткая моногамия, воспетая в различных культурах, например лебеди, чаще практикуют социальную моногамию — когда партнеры формируют постоянные пары для воспитания потомства, но при этом в брачный период имеют половую свободу. Это обеспечивает большее генетическое разнообразие потомства.

Моногамия позволяет качественно участвовать в жизни потомства и защищать его, в то время как полигамия — эволюционное решение природы, которое позволяет обеспечить наибольшее генетическое разнообразие вида. Как видно на примере животных, обе стратегии могут реализовываться одновременно, но для людей эти механизмы действуют немного иначе. Сегодня человечество не борется за выживание в условиях жесткой конкуренции между видами, но, тем не менее, люди не всегда формируют пары на всю жизнь.

Объяснять половое поведение людей исключительно законами природы — не лучший выбор. Как пишет Хелен Фишер в книге «Почему мы любим», человеческое половое поведение несоизмеримо усложнилось в связи с эволюционным развитием мозга, которое добавило представителям вида Homo sapiens разборчивости, артистичности, аналитических способностей. Сегодня человек, даже если испытывает влечение к привлекательному представителю своего вида, не тащит объект страсти в ближайшие кусты, чтобы быстро реализовать свой генетический материал.

Не менее важную роль сыграло социальное развитие: на восприятие отношений между людьми влияли условия жизни и появление социальных практик и институтов, закрепивших нормы поведения в условиях брака. Существуют культуры, в которых зафиксированы жесткие формы моногамии, например в индуизме существует обряд сати, по которому вдова сжигается заживо на погребальном костре вместе с умершим мужем, — на сегодняшний день ритуал запрещен.

Другие культуры после смерти супруга допускали вступление вдовца или вдовы в повторный брак, а вот отношения за пределами брака при здравствующем супруге были табуированы, даже запрещены, хотя и не исключены. В одних культурах за измену неверные супруги подвергались наказанию, в других существовал ряд допущений. Но связаны они были в первую очередь с людьми высокого социального статуса и преимущественно мужчинами. Так, правители могли иметь наложниц, фавориток, позже аналогичное право отвоевывали и их супруги. И все же для большинства простых смертных нормой оставалась моногамия.

Уже к XX столетию правила изменились: произошли сексуальные революции, общество стало свободнее в своем отношении к сексу и построению отношений. И все же классической концепцией романтических отношений все еще остается пара, в которой участники отношений любят друг друга и хранят верность друг другу, а если что-то идет не так и на горизонте появляется новый возлюбленный или возлюбленная, это говорит о скором закате отношений. Но так ли это в реальной жизни?

Сегодня ученые не отрицают способность человека любить больше одного человека на протяжении всей жизни. Например, уже в 90-х эволюционные психологи вывели термин «серийная моногамия», применимый к большинству людей, живущих в моногамной традиции. Под серийной моногамией подразумевается практика, в рамках которой человек последовательно вступает в 2 или больше моногамных союза — разводится с бывшим супругом, заключает брак с новым, расстается снова и так далее. Сегодняшнее восприятие моногамии уже практически синоним «серийной моногамии».

«Если мы говорим о влюбленностях, то обычно у нас есть один базовый объект — человек, который максимально возбуждает нашу систему сексуального реагирования, к которой добавляется психоэмоциональная связь. Изначально мы обращаем внимание на тело: то есть нам нравится, как человек выглядит, как пахнет, а к этому добавляются его голос, харизма, как он выглядит, что он делает, вообще все. Но в то же время мы можем испытывать сексуальный интерес и влечение к другим людям. И если базовый объект у нас один, то интересов — неограниченное количество», — объясняет нейропсихолог, психотерапевт, эксперт Forbes Алена Ванченко.

Почему люди влюбляются, будучи в отношениях?

Такие влюбленности случаются как гром среди ясного неба, одновременно поражая и влюбленного, и его партнера, если он узнает о чувствах своего визави. Довольно быстро партнеры — вместе или по отдельности — пытаются разобраться, как и почему это произошло. Было ли в отношениях что-то не так, допущены какие-то ошибки, сказаны не те слова — что побудило человека влюбиться в другого или другую?

«Не стоит связывать влюбленность партнера или свою влюбленность с какими-то проблемами или ошибками. Когда мы говорим об отношениях, важно понимать, что это социальный контракт, который выходит далеко за рамки влюбленности или сексуального влечения. Исполнение такого социального контракта часто требует от нас больших эмоциональных и интеллектуальных затрат. Но при этом, даже если мы умом полностью в своих отношениях, наш организм все еще продолжает реагировать на внешние источники информации, в том числе на потенциальных половых партнеров — это абсолютно нормально. То, что мы способны испытывать интерес или влечение, — это тоже нормально, поэтому параллельно испытывать интерес к кому-то еще — не патология и не преступление. От влюбленности не обязательно страдает социальный контракт с основным партнером, но это уже зависит от того, что человек будет делать с возникшим чувством», — комментирует Алена Ванченко.

Она приводит несколько вариантов развития событий в такой ситуации.

Влюбленный ничего не делает, переживает влюбленность внутри себя

«Это абсолютно нормальная практика, которая никак не влияет на существующие отношения. Некоторые люди даже могут черпать из такой влюбленности энергию или вдохновение, сублимировать ее в какие-то креативные практики или перенаправлять в существующие отношения. Например, влюбленность может подсвечивать, чего нам не хватает в текущих отношениях, какие потребности не удовлетворяются, и никогда не поздно начать их восполнять. В таком случае сторонние влюбленности могут даже обогатить текущие отношения», — описывает Алена.

Влюбленный реагирует на чувства и следует за ними

«Такой сценарий уже может вылиться в измену, как физическую, так и эмоциональную — когда посторонний человек становится важнее и ближе (эмоционально и интеллектуально), чем осно