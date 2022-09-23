Роза Сябитова дала рекомендации, как удержать мужа в семье

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова посоветовала, как удержать мужчину рядом с собой и пресечь измены с его стороны. Чтобы уберечь россиянок от разводов, она написала пост со способами в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По словам телесвахи, стремление выглядеть привлекательно – правильное и разумное желание любой девушки. Ловкость, ум и развитая физическая сила являются эталоном красоты для представителей сильного пола.

«В старые времена любящая жена заботилась о том, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Достигалось это разными способами. От чародейских: в виде травок, обрядов, до сытных ужинов, после которых муж предпочитал мягкую уютную постель с женой вечерним гулянкам», — подчеркнула Сябитова.