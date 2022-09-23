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2 часа назад

Роза Сябитова дала рекомендации, как удержать мужа в семье

Вести Подмосковья

Главная сваха России, телеведущая Роза Сябитова посоветовала, как удержать мужчину рядом с собой и пресечь измены с его стороны. Чтобы уберечь россиянок от разводов, она написала пост со способами в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Роза Сябитова дала рекомендации, как удержать мужа в семье
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По словам телесвахи, стремление выглядеть привлекательно – правильное и разумное желание любой девушки. Ловкость, ум и развитая физическая сила являются эталоном красоты для представителей сильного пола.

«В старые времена любящая жена заботилась о том, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Достигалось это разными способами. От чародейских: в виде травок, обрядов, до сытных ужинов, после которых муж предпочитал мягкую уютную постель с женой вечерним гулянкам», — подчеркнула Сябитова.

Сваха также считает, что девушке нельзя состоять в натянутых отношениях с семьей избранника. Ей стоит наладить контакт с его родственниками и оставить положительное впечатление о себе.

Любовь,Роза Сябитова,
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