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1 час назад

Безумно похожи! Ольга Орлова поделилась редким снимком с мужем

Eva.ru

В прошлом году Ольга Орлова тайно вышла замуж. До этого звезда тщательно скрывала свою личную жизнь, но после вступления в брак стала несколько откровеннее с публикой. Правда, супруг знаменитости — редкий гость в ее социальных сетях, но порой она делает исключения.

Ольга Орлова поделилась редким снимком с мужем
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Ольга Орлова предпочитает не делать личную жизнь публичной. О ее романе с неким бизнесменом Валерием стало известно только тогда, когда его случайно показал в соцсетях рэпер Джиган. После этого Ольга немного рассказала об избраннике, а позже сообщила, что вышла замуж. Свадьба прошла без лишнего шума, но после заключения брака Орлова стала немного больше рассказывать о муже.

Ранее Ольга делилась, что с самого начала в их отношениях царили доверие и откровенность. Валерий сразу рассказал, что у него есть дочь. Ольга же воспитывает сына Артема. К счастью, избраннику певицы удалось подружиться с ним, так что в их семье царит полная гармония.

Даже те, кто и сомневались в этом, могут признаться в своей неправоте. Посмотрите только на снимок, который опубликовала Орлова несколько дней назад. Ольга трогательно поздравила Валерия с днем рождения, написав ему нежные слова. При этом супруг знаменитости будто стесняется фотографироваться, уйдя в тень красавицы жены. Фанаты отметили, что возлюбленные очень похожи друг на друга и выглядят очень счастливыми.

Любовь,Ольга Орлова,
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