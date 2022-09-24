Ольга Орлова поделилась редким снимком с мужем

В прошлом году Ольга Орлова тайно вышла замуж. До этого звезда тщательно скрывала свою личную жизнь, но после вступления в брак стала несколько откровеннее с публикой. Правда, супруг знаменитости — редкий гость в ее социальных сетях, но порой она делает исключения.

Фото: Eva.ru Eva.ru

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Ольга Орлова предпочитает не делать личную жизнь публичной. О ее романе с неким бизнесменом Валерием стало известно только тогда, когда его случайно показал в соцсетях рэпер Джиган. После этого Ольга немного рассказала об избраннике, а позже сообщила, что вышла замуж. Свадьба прошла без лишнего шума, но после заключения брака Орлова стала немного больше рассказывать о муже.

Ранее Ольга делилась, что с самого начала в их отношениях царили доверие и откровенность. Валерий сразу рассказал, что у него есть дочь. Ольга же воспитывает сына Артема. К счастью, избраннику певицы удалось подружиться с ним, так что в их семье царит полная гармония.