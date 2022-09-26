Связан ли успех брака с синхронизацией мозговых волн пары

Ученые из Стэнфордского университета (США) вместе с коллегами из Китая выяснили, может ли успех в браке зависеть от синхронизации мозговых волн пары. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Science, о результатах рассказали в университете.

Исследователи набрали 35 гетеросексуальных пар, живущих в Китае, состоящих в браке не менее года. Испытуемым был предложен ряд личностных тестов и демографических опросов, также их попросили оценить степень удовлетворенности браком.

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«Мы обнаружили, что связь между семейным счастьем и поведенческими показателями была довольно слабой», — сказал Винод Менон, профессор психиатрии и поведенческих наук, один из авторов работы.

Исследователи не обнаружили существенной связи между удовлетворенностью отношениями и возрастом, полом, продолжительностью брака или личностными качествами.

В поисках более точного способа прогнозирования семейного счастья ученые просканировали мозг участников эксперимента с помощью фМРТ и измерили активность мозга, когда участники смотрели различные видеоклипы. Некоторые ролики изображали сцены, связанные с браком, например, пар, говорящих о своих отношениях, сексе или детях. В других видео рассказывалось о цветах, архитектуре или еде.

Когда исследователи проанализировали активность мозга, они обнаружили, что пары, которые сообщили о более высоком уровне удовлетворенности своими отношениями, имели большую нейронную синхронизацию при просмотре видеороликов, связанных с браком. То есть у них активизировались одни и те же части мозга в одних и тех же точках. Остальные клипы вообще не вызвали синхронизации у супружеских пар. В целом, при просмотре видеороликов о браке супруги показали значительно большую синхронизацию, чем случайные пары мужчин и женщин.

«В целом у супружеских пар, по сравнению со случайными парами, была более схожая активность мозга независимо от уровня удовлетворенности. Синхронизация усиливается у счастливых пар», — сказал Менон.

Синхронизация была особенно выражена в областях мозга, известных под общим названием «сеть пассивного режима работы мозга» («режима по умолчанию»), которая участвует, среди прочего, в самореферентной умственной деятельности: размышлениях о себе и о себе в контексте других.

«Это система, которую ваш мозг использует по умолчанию, когда вы отдыхаете, и подавляет, когда вы заняты сложной когнитивной задачей, такой как запоминание длинной последовательности чисел или решение математической задачи», — объясняет Менон.

Эта часть мозга также активируется во время общения, например, предвосхищая то, что будет дальше в разговоре, что, несомненно, важно в отношениях.

Нейронная синхронизация предполагает, что два человека одинаково обрабатывают информацию, хотя из текущего исследования невозможно узнать, отражает ли это схожие сознательные мысли, подсознательные процессы или и то, и другое.

Исследование также поднимает интригующий вопрос: подобная синхронизация мозговой активности возникла во время брака или была изначальной? Пока у исследователей нет ответа.

Может ли измерение нейронной синхронизации стать следующим рубежом в индустрии знакомств?