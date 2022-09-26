Как понять, что вы влюбились по-настоящему

Прилив энергии и вдохновения появляется не просто так.

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«Бабочки» в животе, туман в голове, дрожание рук и бешеный галоп сердца — откуда всё это берётся, стоит на горизонте появиться кому-то особенному? Рассказываем, что происходит c нашим телом, когда мы влюбляемся.

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Почти все мы смотрели в детстве мультики и наблюдали за тем, как у кота Тома при виде очаровательной белой кошечки глаза вываливались из орбит, сердце рвалось из грудной клетки, тело вытягивалось в струну. Ну а его воля, ранее подчинённая одной цели — поймать непокорного мышонка Джерри — становилась мягкой, как кусок масла на солнце.

Мы знали, что сами, конечно, никогда не будем выглядеть так по-дурацки. Но, пережив юность и молодость, почти каждый проникается к одержимому Тому жалостью и сочувствием. Любовь — она такая.

Организм влюблённого человека переживает настоящий гормональный шторм. Когда мы видим любимого или даже мечтаем о нём, на «сцену» нашей внутренней жизни выходят следующие «персонажи».

Гормоны

Тестостерон и эстроген. Мужской и, соответственно, женский половые гормоны. Их задача, помимо прочего, регулировать либидо, то есть сексуальное влечение.

Эндорфин. Гормон радости. Он вырабатывается более активно при физическом контакте с объектом любви. Благодаря ему нам хочется перейти от лёгкого объятия к страстному поцелую, а от поцелуя — всё дальше и дальше, по направлению к нашей инстинктивной природе.

Дофамин. Тело вознаграждает нас небольшой дозой этого гормона, когда мы занимаемся спортом, достигаем какой-то цели, едим вкусную, сладкую еду. Благодаря дофамину мы способны стремиться к объекту любви и добиваться взаимности, несмотря ни на какие препятствия. Или, по крайней мере, достойно бороться.

Адреналин. Вы чувствуете, что дрожите от счастья? Вас переполняет эйфорический восторг? Вам кажется, что море по колено, всё достижимо — стоит только захотеть? Сердце стучит как барабан джазиста, руки дрожат, во рту пересохло… Похоже, вы переживаете выброс адреналина, призванного мобилизовать тело.

Серотонин. Этот гормон радости и довольства собой помогает вести себя хотя бы относительно уверенно даже в такой экстремальной, в общем-то, ситуации, как общение с объектом любви. Также благодаря хорошей выработке серотонина наша сексуальная жизнь становится насыщенной, полнокровной и приносит глубокое удовлетворение.

Окситоцин. Гормон привязанности и нежности. Его время приходит после того, как поутихли бурные страсти и между влюблёнными появляются доверие, спокойствие, нежность и благодарность. Кстати, прилив окситоцина у нас провоцируют также дети, родители, близкие друзья.

Повысить уровень гормонов счастья можно и без помощи такого сильного чувства, как влюблённость или любовь. Как именно — читайте в материале по ссылке.

Физические признаки влюблённости

Как со стороны понять, что человек потерял голову от любви? Обратите внимание на эти признаки.

Цвет лица. Щеки влюблённого часто пылают румянцем.

Размер зрачков. Когда мы смотрим на то, что нам очень нравится, наши зрачки немного расширяются.

Положение тела. В компании влюблённый, скорее всего, развернётся всем корпусом к тому, кем он увлечён. Если есть возможность, он встанет или сядет как можно ближе к объекту, настолько близко, насколько это позволяют приличия.

Тембр голоса. Он становится более глубоким, грудным, в нём появляются бархатные нотки.

Предупредительность и деликатность. Даже неидеально воспитанный человек, влюбившись, перестает перебивать, повышать голос, использовать грубые слова при любимом. На первых порах почти невозможно отказать объекту любви в просьбе, перебить и каким-либо ещё способом спровоцировать недовольство или дискомфорт.

Даже весьма смелые, дерзкие по характеру люди становятся застенчивыми, робкими и неловкими рядом с тем, кто по-настоящему понравился. Печально, но факт: если свидание проходит изысканно, как в кассовом кино, а ваш партнёр блистает остроумием, делает элегантные жесты и вообще неотразим, то, скорее всего, здесь есть талант и опыт, но никак не влюблённость в вас.

Круги под глазами и приподнято-возбуждённое состояние. Сон — для бесчувственных слабаков. Когда ещё мечтать о любимых под музыку, если не ночью?

Перемены во внешнем виде

Вопреки стереотипам, далеко не всегда мы расцветаем, когда влюбляемся. Кто-то действительно прикладывает максимум усилий, чтобы выглядеть в глазах любимого потрясающе. А кому-то из-за рассеянности трудно правильно застегнуть рубашку или нормально причесаться.

Иногда влюблённый теряет аппетит и худеет. Или же из-за повышенной тревожности, наоборот, ест больше и набирает вес. В любом случае сильное чувство часто провоцирует перемены в имидже.

Живой интерес

Влюблённому интересно всё, что связано с объектом — от его детских переживаний до запомнившихся на этой неделе мемов.

Присутствие

Нужна сильная воля, чтобы не звонить и не писать тому, чей образ не выходит из головы. Влюблённый всегда рядом с объектом, если не физически, то виртуально. Тут поставит лайк, там оставит комментарий, пришлёт смешную картинку или внезапно окажется на той же зум-конференции. Когда мы влюблены, то больше всего на свете хотим быть рядом с любимым и предпринимаем соответствующие действия.

Влюблённость — достаточно серьёзное испытание для организма. Отнеситесь скептически к романтическим призывам массовой культуры отдаться чувствам с головой. Подходите ответственно к своему состоянию. Следите за режимом труда и отдыха.