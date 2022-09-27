Учёные из Техасского университета в Остине узнали, как стресс влияет на отношения между супругами. Результаты исследования опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

Отмечается, что человек, который испытывает стресс, с высокой долей вероятности может заметить негативное настроение своего спутника жизни.

В исследовании приняли участие 79 пар молодожёнов. В течение десяти дней они участвовали в коротком опросе. Супруги говорили о своём поведении и партнёра. Перед этим они заполняли анкету, где подробно описывали свои стрессы.

В ходе эксперимента выяснилось, что если один из супругов говорил о стрессовых ситуациях, которые произошли вне супружеских отношений, например, о проблемах на работе, то другой партнёр был нетерпелив и раздражён.