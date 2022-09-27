Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Американские учёные выяснили влияние стресса на отношения между супругами

runews24.ruиещё 1

Учёные из Техасского университета в Остине узнали, как стресс влияет на отношения между супругами. Результаты исследования опубликовали в журнале Social Psychological and Personality Science.

Отмечается, что человек, который испытывает стресс, с высокой долей вероятности может заметить негативное настроение своего спутника жизни.

В исследовании приняли участие 79 пар молодожёнов. В течение десяти дней они участвовали в коротком опросе. Супруги говорили о своём поведении и партнёра. Перед этим они заполняли анкету, где подробно описывали свои стрессы.

В ходе эксперимента выяснилось, что если один из супругов говорил о стрессовых ситуациях, которые произошли вне супружеских отношений, например, о проблемах на работе, то другой партнёр был нетерпелив и раздражён.

Учёные посоветовали парам быть внимательнее друг к другу в сложных жизненных ситуациях.

Любовь,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители