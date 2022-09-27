Раскрыты основные причины женских измен

Сексолог Сафина Риналия заявила, что чаще всего женская измена связана с неуверенностью в себе. Об этом сообщает "Газета.Ru".

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По словам эксперта, человек со стабильной и здоровой самооценкой никогда не пойдет на обман. Также измена может стать следствием обиды, когда вместо разговора с партнером женщина выбирает задеть его своей неверностью.

Сафина рекомендует, если понравился другой мужчина и хочется интимных отношений на стороне, то следует для начала разобраться в собственных мотивах. А затем необходимо поговорить с партнером и решить вопрос.