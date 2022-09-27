5 признаков токсичных отношений, из которых нужно бежать

Термин токсичность вошел в наш словарный обиход не так давно, но в 2018 году определение toxic и вовсе стало словом года по версии Оксфордского словаря. Мы называем токсичными людей и отношения, которые — дословно — отравляют нашу жизнь. Самое неприятное в токсичных отношениях то, что их не так просто распознать и из них сложно выйти. Те же, кому это удается, имеют большие шансы построить следующие отношения без токсичности.

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Участники нового реалити-шоу «Влюбись, если сможешь», которое уже 3 октября стартует на ТНТ, смогли завершить токсичные отношения и пришли на проект за новой любовью, а возможно и за большими деньгами, если им удастся дойти со своей парой до финала. Кстати, деньги и контроль за тратами своего партнера, являются одним из признаков токсичных отношений. Как еще можно распознать «ядовитые» отношения и выйти из них?

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1 Постоянная критика

Вам вообще очень сильно повезло, что такой человек обратил внимание на вас, состоящую из одних недостатков. «Кому ты нужна, кроме меня», — со злостью бросает вам ваш партнер во время ссоры. Это первый звоночек токсичности, и игнорировать его не стоит. Токсичный партнер всегда будет вас унижать и критиковать, и, по его мнению, вы всегда будете делать все не так. Кроме этого, ваша вторая половина всегда будет обесценивать ваши достижения и успехи. Форма для этого может быть выбрана любая — от легкой иронии до жесткого сарказма. Итог один: вы всегда будете чувствовать себя недооцененной, и ваша самооценка будет стремиться к нулю.

2 Ревность

Это только в любовных романах ревность романтична и говорит о большой любви. Хотя даже в книгах ревность доводит до преступлений (вспоминаем Отелло). Чрезмерная ревность может разрушить ваши отношения и превратить вашего партнера в тирана. Если вы постоянно отправляете свою геолокацию, не носите нарядов, которые подчеркивают вашу фигуру, потому что это не нравится вашему парню, скорее всего вы уже проглотили крючок. Вы имеете право на личные границы и свободу. В конце концов, нормальный мужчина должен гордиться, что несмотря на огромное количество поклонников, вы выбрали именно его!

3 Эмоциональная синусоида отношений

Ваши отношения можно графически обозначить как синусоиду: вы то на эмоциональном подъеме, то падаете на дно. Стабильность в отношениях? Нет, не слышали! Некоторые считают, что жить спокойно и размеренно, без всплесков и бурь – скучно. В токсичных отношениях периоды относительного спокойствия и комфорта сменяются периодами злости, раздражения и даже страха. Это как бомба замедленного действия, все равно обязательно рванет. Если это похоже на то, что происходит у вас в жизни, задумайтесь о токсичности.

4 Созависимость

«Я без него не смогу», — говорите вы и тем самым сразу определяете для себя позицию жертвы. Думать, что вы в одиночку не справитесь, значит просто не верить в себя. Разложите все по полочкам и подумайте, что именно вам не под силу? Речь не идет о каких-то тяжелых физических нагрузках, в конце концов, чтобы подвинуть шкаф, можно вызвать соответствующую службу. Если вы растворяетесь в своем партнере, забываете о себе и готовы находится в отношениях только, чтобы не быть одной, скорее всего, где-то спряталась токсичность. Если вы не можете определиться, как вам будет лучше в отношениях или без них, то стоит задуматься, нужны ли они на самом деле.

5 Жена лучшего друга

Это примерно то же самое, что и сын маминой подруги. Если для вашего партнера всегда найдется кто-то лучше вас, то рано или поздно он, действительно, найдет кого-то, кто подойдет ему больше, чем вы. Постоянные сравнения с кем-то — тоже признак токсичности. Конечно, если ваш парень говорит, что вы божественны, как Ким Кардашьян, то вы можете гордиться. Но если сравнение идет не в вашу пользу, это повод задуматься. В конце концов вы обязательно найдете того, для кого вы будете лучше условной Ким. В идеальных и правильных отношениях именно так и происходит.

Как выйти из токсичных отношений?

Прежде всего, понять, что отношения токсичны. Стоит трезво взглянуть на все, что вас не устраивает и понять, что вы достойны лучшего. Чаще всего из токсичных отношений бывает сложно выйти: вы настолько к ним привыкли, что многое воспринимаете как должное. Прислушайтесь к себе и своим настоящим желаниям, а также избегайте стереотипов «у всех так, не только у меня». Чтобы построить гармоничные и счастливые отношения, вы должны знать себе цену, уважать и любить себя.