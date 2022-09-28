Как правильно расшифровать жесты мужчины на первом свидании

— Или у мужчины существует табу касательно таких желаний, особенно когда он находится в отношениях. Когда молодой человек при таком положении втягивает свою голову немного в плечи, значит, ему уже наскучил этот разговор или он чувствует себя неспокойно рядом с этой партнершей. Более того, он даже может бояться, что его вместе с ней кто-то увидит, — пояснила психолог.