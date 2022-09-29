Мужчина настаивает на неприятных экспериментах в постели: как быть?

Конечно, интимное разнообразие помогает сохранить гармонию в паре и избежать скучного времяпрепровождения в постели. При этом любой эксперимент сексуального характера должен заранее обсуждаться и быть «одобрен» двумя сторонами. К сожалению, мужчины не всегда готовы считаться с мнением женщин. Что же делать? Сразу отказываться? Не спешите.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Оцените важность этого момента

Если верить сексологам, мужчины думают о сексе в четыре раза чаще, чем женщины, а потому с большой вероятностью новую идею предложит именно он. Здесь важно понять — ваш мужчина просто фантазирует или же это навязчивая идея, без которой он не представляет гармоничную сексуальную жизнь в будущем? Если мужчина просто фантазирует, давите на свое и не соглашайтесь, аргументировав свое решение. Адекватный мужчина всегда прислушается.

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Подумайте, насколько предложение мужчины вас не устраивает. Возможно, все не так страшно, как вы себе вообразили. Если речь идет о чем-то более «глобальном», чем просто сложная поза, изучите этот вопрос самостоятельно — как подготовиться, какие могут быть последствия и т. д. Уже после этого вы сможете оценить все риски для себя. Не спешите сразу отказываться от предложения партнера. Но и сразу бросаться в омут не стоит — все эксперименты в постели должны приносит удовольствие обоим партнерам, но никак не удовлетворять только одну сторону, и уж тем более не приносить вред.

Есть ли альтернатива?