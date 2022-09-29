Женщина рассказала о преимуществах брака с мужем старше нее

32-летняя Сара Бет Киркси из США, вышедшая замуж за 52-летнего мужчину, рассказала, почему ее не смущает большая разница в возрасте. Об этом сообщает The Sun.
Молодая женщина назвала главные преимущества брака с мужчиной, который на 20 лет старше нее.
«У него больше энергии, чем у меня», — утверждает Киркси.
По ее словам, муж всегда отвечает на ее звонки и сообщения, а также принимает ее такой, какая она есть.
Киркси создала страницу в социальной сети TikTok и недавно опубликовала ролик с мужем, где рассказала об их 20-летней разнице в возрасте. Многие пользователи поддержали женщину в ее выборе.
«Старше — лучше. Не пытается манипулировать и знает, чего хочет», — гласит один из комментариев.